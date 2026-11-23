La agresiva operación del ICE en el aeropuerto de Seattle ha provocado rechazo político y ciudadano. Se analizan los datos de deportaciones y casos de fuerza excesiva.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvo a un padre y su hija en el aeropuerto de Seattle el martes por la tarde, acusándolos de violar las condiciones de sus visados al permanecer en Estados Unidos más allá del plazo autorizado. La hija está acusada de agresión al arrojar café caliente a uno de los agentes durante el forcejeo en la pasarela de abordaje.

Operación controversial sin coordinación previa

El Puerto de Seattle, la autoridad que gestiona la terminal aérea, ha expresado su profunda indignación por la naturaleza de esta operación ejecutada sin previo aviso ni participación. Este organismo se ha puesto en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional para investigar si alguno de sus protocolos fue vulnerado durante la intervención.

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Testimonios y fuerza del Servicio Inmigración Control Aduanas

Las imágenes captadas por testigos muestran el forcejeo mientras la hija declara: "Se llevan a mi padre, me está deteniendo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, tenemos un permiso de trabajo". Ambas personas se encuentran recluidas en el Centro de Procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del Noroeste, ubicado en Tacoma, Washington.

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Contexto de políticas migratorias y protestas

Un senador ha condenado la actuación que considera fuera de control, mientras otra senadora advirtió que el presidente Trump deberá rendir cuentas a partir del 3 de enero. El Departamento de Seguridad Nacional afirma haber realizado más de 700.000 arrestos entre los años fiscales 2025 y 2026, una cifra superior a toda la era Biden.

Casos documentados de fuerza excesiva

Human Rights Watch publicó un informe indicando que al menos 52 personas han fallecido bajo custodia desde el inicio del Gobierno de Trump. Entre estos incidentes destaca la muerte de Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años usado como cebo en una redada en Mineápolis, y la de un enfermero de 37 años en enero.