El estudiante catalán Santi Almarcha lleva once días en custodia en Florida por una expiración administrativa de su visado. El Govern moviliza vías diplomáticas para su liberación inmediata.

El estudiante español Santi Almarcha cumple once días de detención en una prisión federal en Suwannee, al norte del estado de Florida. La autoridad migratoria ICE arrestó a Almarcha el 15 de noviembre durante un control de tráfico realizado por el Departamento de Agricultura del estado. El joven de 22 años, natural de Barcelona y matriculado en la Universidad de Misuri, estaba ayudando a un amigo con una mudanza cuando los agentes procedieron a su custodia inmediata.

Causas de la detención y gestión documental

La agencia federalICE detalló que el joven entró a Estados Unidos por última vez el 14 de enero. Su detención se fundamenta en que ha permanecido más tiempo del autorizado en territorio estadounidense, motivo por el que sigue bajo custodia mientras se ejecuta su proceso de deportación. Según la versión de la abogada Regina Pitarch, el joven firmó documentos que le presentaron como trámites de deportación voluntaria. Los agentes le prometieron que sería deportado en una semana y lo trasladaron para su expulsión.

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Pitarch afirma que ni el joven ni su defensora han tenido acceso al documento original que Almarcha firmó inicialmente. La semana pasada, las autoridades le hicieron firmar más papeles que, según le informaron, servían para agilizar la deportación. La familia y la defensa creen que la universidad dio de baja al estudiante porque sus clases eran telemáticas. El conseller Jaume Duch señaló que la política migratoria actual carece de lógica y humanitarismo.

Condiciones precarias y situación del visado F-1

La letrada Regina Pitarch reporta que el estudiante se encuentra en malas condiciones físicas dentro del centro de detención. La defensa indica que la porción de comida asignada es insuficiente para un hombre de su complexión física. Además, se le obliga a dormir con la luz encendida, algo que contrasta con el trato habitual y que Pitarch compara con las condiciones de presos acusados de delitos graves. El joven está comenzando a enfermar debido a este entorno adverso.

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Almarcha poseía un visado de estudiante F-1 válido hasta 2029. El problema surgió con la cancelación del formulario I-20, documento oficial emitido por instituciones educativas para estudiantes internacionales. La universidad explica que, al iniciar el curso, se realizan sesiones informativas sobre esta norma. Si un alumno tiene exclusivamente clases en línea, la institución puede darle de baja el I-20, lo que conlleva la pérdida del estatus de residencia legal.

La abogada Regina Pitarch aclaró que la desvinculación universitaria ocurrió porque el catalán se matriculó en un semestre con todas las clases virtuales. El estudiante no tuvo constancia previa de que su I-20 fuera cancelado. Esta situación administrativa derivó directamente en la detención por parte de las autoridades migratorias federales. La defensa argumenta que el trato recibido es desproporcionado dado que no se cometieron delitos penales.

Respuesta diplomática y precedentes legales

El conseller catalán de Exteriores, Jaume Duch, confirmó que el Govern está movilizando todas las vías diplomáticas disponibles. Actualmente, están en contacto directo con el Ministerio de Exteriores de España y con el Consulado General en Miami. El objetivo principal es acortar los plazos de detención y realizar todas las gestiones necesarias para lograr la liberación del estudiante. Duch no ha podido especificar cuánto tiempo tardarán en resolverse los trámites consulares.

Este no es el primer caso de un ciudadano español expulsado por las autoridades de inmigración de Estados Unidos. Hace un año, el joven Barreno fue detenido por el ICE mientras conducía hacia su lugar de trabajo cerca de Chicago. Barreno trabajaba en una fábrica de comida india y sabía que este riesgo existía. Fue deportado el 3 de mayo y recibió una prohibición de regresar a Estados Unidos durante al menos diez años.

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Barreno declaró que la experiencia fue devastadora para su salud mental y emocional. Explicó que la pérdida de libertad apaga los contactos vitales y degrada la calidad de vida hasta el mínimo. Desde su regreso a España, no logra entender exactamente cómo procedió la detención. El caso de Santi Almarcha resalta la vulnerabilidad de los estudiantes internacionales ante cambios administrativos en sus visados y la rigidez del sistema migratorio estadounidense.