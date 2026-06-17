Detención de Beto Coral en EE.UU. aviva la tensión electoral en Colombia

El activista colombiano Beto Coral fue arrestado por agentes de inmigración en Phoenix. La detención genera reacciones del presidente Petro y del senador Moreno, en medio de la campaña para la segunda vuelta presidencial en Colombia.

El conocido activista colombiano Beto Coral fue detenido este martes por agentes de inmigración de Estados Unidos en Phoenix, Arizona, según confirmó la Embajada de Colombia en Washington.

El periodista colombiano Daniel Coronell explicó en la red social X que Coral -quien es conocido por su papel de influencer y seguidor del presidente Gustavo Petro- le había llamado para informarle de su detención. Videos publicados por Coronell muestran cómo Coral paseaba un perro en compañía de su hijo cuando fue interceptado por agentes con chalecos de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés). Se desconocen aún los motivos de su arresto.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió inmediatamente a una solicitud de información de BBC Mundo. El senador republicano por Ohio Bernie Moreno, quien es de origen colombiano, se refirió en X al arresto de Coral.

"No puedes venir a Estados Unidos, pedir asilo y entonces actuar como un agente extranjero de ese mismo gobierno mientras simultáneamente socavas nuestra política exterior. Ten una buena vida de regreso en Colombia", escribió Moreno. Según Coronell, el hijo de Coral se encuentra a salvo con su madre y él puede optar ahora por que su caso lo vea un juez o aceptar ser deportado.

La detención de Coral ha caldeado el ambiente político en Colombia, a solo unos días de la segunda vuelta electoral en la que se decidirá quién será el próximo presidente de la nación sudamericana. En una respuesta al mensaje de Moreno, el presidente Petro calificó la detención como ejemplo de "persecución contra el progresismo", y dijo que Coral había sido internado en "un campo de concentración".

"El señor Beto Coral es hijo de un oficial de policía que dio su vida para capturar a Pablo Escobar y detener el flujo de cocaína. ¡Respételo!

", exigió Petro, que añadió que el detenido había recibido asilo en Estados Unidos. "Los EE. UU. le concedieron el asilo a Beto Coral para que no lo mataran los narcotraficantes", añadió. Según afirmó Coronell, uno de los agentes le dijo a Coral que había sido detenido por orden del secretario de Estado, Marco Rubio, pero ninguna autoridad estadounidense ha confirmado este extremo.

La detención de Coral se produce a pocos días de que Colombia elija entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Coral venía desarrollando una intensa actividad durante la campaña electoral colombiana y, según Coronell, acababa de participar en actos de protesta en Miami contra el candidato de la derecha, Abelardo De la Espriella, a quien el presidente estadounidense Donald Trump ha dado su apoyo "total y absoluto" de cara a la votación del domingo.

Coronell dijo que Coral había viajado a Florida también con la intención de presentar una demanda contra De la Espriella por haberlo grabado sin su autorización. Varias voces de la izquierda colombiana han vinculado la detención a maniobras de la derecha para acallar a las voces críticas.

Iván Cepeda, candidato del izquierdista Pacto Histórico y rival de De la Espriella, manifestó su "rechazo absoluto" a la detención del activista y dijo que "si la razón de esta captura es la actividad política de Beto Coral, se trata de una grave violación de libertades civiles". La controversia se enmarca en un tenso escenario electoral donde Trump respalda abiertamente a De la Espriella, mientras Petro denuncia injerencia.

La detención de Coral, un activista crítico de la derecha, ha reavivado los debates sobre la protección de asilados políticos y los límites de la acción migratoria estadounidense. Organizaciones de derechos humanos han solicitado transparencia en el proceso, mientras que la comunidad colombiana espera el desarrollo de los acontecimientos antes de la crucial segunda vuelta.

Beto Coral, conocido por su activismo en redes sociales y su cercanía con Petro, se ha convertido en un símbolo de la polarización que vive Colombia, donde las acusaciones de persecución política cruzan fronteras





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