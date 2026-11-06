Detención de 14 neonazis en España por Núcleo Nacional y armas

La Policía detiene a 14 miembros de Núcleo Nacional, incluido el neonazi Alberto Pugilato, por asociación ilícita y odio en España.

La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación coordinada que ha resultado en la detención de catorce personas vinculadas a la agrupación neonazi Núcleo Nacional en diferentes puntos del territorio español. La investigación, iniciada por un juzgado de Gijón, ha culminado con intervenciones clave en ciudades como Valladolid y Asturias, desmantelando una estructura acusada de mantener una actividad delictiva organizada.

Uno de los arrestados más destacados es Alberto Pugilato,alias de Alberto González de Juan, quien representa un perfil de alta conflictividad dentro de la ultraderecha local. Este individuo, previamente condenado por la difusión de mensajes de odio a través de su música y por haber agredido físicamente a un comediante, ha sido localizado durante los registros domiciliarios realizados en la ciudad castellano-leonesa.

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Origen de la investigación en Gijón

El procedimiento judicial comenzó tras la instrucción de diligencias por parte de la Fiscalía de Menores de Gijón, motivadas por altercados ocurridos en las inmediaciones del colegio jesuita La Inmaculada. En esos incidentes, miembros de Núcleo Nacional se concentraron para mostrar su rechazo a la retirada de un monumento, proferiendo consignas neonazis y exaltaciones al franquismo, lo que activó el protocolo de actuación policial.

Acusaciones específicas contra los detenidos

Las catorce personas detenidas enfrentan cargos graves que incluyen delito de incitación al odio, formación de asociación ilícita y tenencia ilegal de armas. La Fiscalía ha detallado que la organización operaba con una estructura jerárquica diseñada para promover la violencia y la discriminación, utilizando redes sociales como vehículo principal para instigar el acoso contra figuras públicas de izquierda.

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El perfil de riesgo de Alberto Pugilato

Alberto Pugilato tiene un historial judicial extenso que incluye una condena en 2021 y una denuncia reciente presentada por la Fiscalía de Valladolid en agosto. Esta última acusación se basa en sus publicaciones en redes sociales, donde se le imputa haber instigado acoso sistemático contra el cómico Héctor de Miguel y otras personalidades mediáticas, configurando un patrón de comportamiento delictivo continuado.

Impacto policial y siguientes pasos judiciales

Las actuaciones en Valladolid han sido intensas, con la presencia prolongada de dos furgones policiales durante el registro de la vivienda del detenido en la calle Recondo, cerca de la estación de tren Campo Grande. El caso sigue siendo supervisado por el juzgado de Gijón, que determinará las medidas cautelares y el avance del proceso penal contra los trece restantes implicados en la estructura criminal desarticulada.