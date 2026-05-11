Detalles del Informe emocional de los seguros bancarizados por EMO Insights

El informe emocional de los seguros bancario realizado por EMO Insights con datos procedentes del 14º Estudio de emociones en banca de particulares en España, destaca las diferencias en la penetración bancaria en el sector asegurador y las elecciones hechas por los clientes. El informe también muestra el impacto de la experiencia de contratación y uso del seguro bancario en las vinculaciones con el cliente y las aseguradoras, y las oportunidades de crecimiento en los ramos de hogar, vida y salud.

El informe emocional de los seguros bancarizados, elaborado por EMO Insights después del décimo cuarto estudio de emociones en banca de particulares en España, muestra que a pesar de la mejora, el canal sigue teniendo un gran potencial de crecimiento.

Según el estudio, la mayoría de los usuarios formaliza sus coberturas directamente con las compañías aseguradoras, y un 9% no cuenta con ninguna protección. Aunque las entidades financieras han ganado importancia en el negocio, todavía se hacen con la mayor parte del mercado y las decisiones de los clientes.

Además, el 28% de los usuarios no está satisfecho con las aseguradoras seleccionadas por su entidad financiera. El canal de bancaseguros ha ganado una posición importante en la relación con el cliente, pero el dato clave es que muchas de las pólizas se contratan sin considerar a su banco. La elección de los bancos es crucial, y un 28% de los usuarios no está satisfecho con las aseguradoras seleccionadas por su entidad financiera





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