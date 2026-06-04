Detallados casos de Leire Díez incluyen multas de tráfico y relación de confianza con la Guardia Civil

El resumen del caso Leire Díez es tan detallado que incluye multas de tráfico de sus protagonistas. Una de ellas involucra a la fontanera del PSOE, multada el 20 de diciembre de 2023 mientras se reunía con Mercedes González, directora general de la Guardia Civil. La multa fue mencionada en un correo de Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, enviado el 26 de enero de 2025, donde se ofrece a pagarla con descuento. Este correo es parte de los 41 anexos del sumario. La UCO ha identificado una relación de confianza entre Leire Díez y González previa al nombramiento de esta última.

El resumen del caso Leire Díez es tan detallado que incluye multas de tráfico de sus protagonistas. Una de ellas involucra a la fontanera del PSOE, multada el 20 de diciembre de 2023 mientras se reunía con Mercedes González, directora general de la Guardia Civil.

La multa fue mencionada en un correo de Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, enviado el 26 de enero de 2025, donde se ofrece a pagarla con descuento. Este correo es parte de los 41 anexos del sumario. La UCO ha identificado una relación de confianza entre Leire Díez y González previa al nombramiento de esta última





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