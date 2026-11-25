Una investigación del Archivo de la SGAE atribuye 'Mentiras de un curial' a Tomás Bretón. La obra de 1870 es su primera zarzuela conocida, escrita cuando el compositor aún no cumplía veinte años, reescribiendo su biografía musical.

La investigación realizada por el Archivo de la SGAE ha determinado con certeza que 'Mentiras de un curial' es la primera zarzuela compuesta por Tomás Bretón. El músico salmantino firmó esta obra bajo el seudónimo de Tomé Sambrot y la estrenó el 16 de junio de 1870. El evento tuvo lugar en el desaparecido Teatro Rossini de Madrid, marcando un hito en la trayectoria del compositor.

Análisis de las Partituras Manuscritas del Archivo

La autoría se descubrió mediante el examen exhaustivo de cerca de ocho mil títulos conservados en el Archivo de la SGAE. Joaquín Fernández Jassa, director del Archivo, lideró el estudio de las reducciones para canto y piano que utilizaban los apuntadores en las salas de teatro. En una de las dos partituras manuscritas originales aparece un nombre tachado antes de la firma definitiva, donde se lee claramente 'T. Bretón'. Este detalle físico fue la primera evidencia material que vinculó al compositor con la obra.

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Además de la pista física, los investigadores notaron anomalías en los registros históricos de la obra. La aprobación del libreto databa de 1867, pero su primera edición oficial no se produjo hasta 1873. Este lapso de tiempo no era habitual en aquella época. También resultó inusual que Tomé Sambrot no figurara como autor de ninguna otra obra registrada, algo contradictorio para un compositor activo.

Evidencias Documentales y la Identidad del Autor

La confirmación definitiva llegó a través de un artículo publicado por Calixto Navarro en 1892. En su texto, Navarro rememoraba su amistad con Bretón y afirmaba haber entregado al joven compositor el libreto de 'Mentiras de un curial'. Esta entrega se situó aproximadamente veintitrés años antes de la publicación, alrededor de 1869. Navarro vinculó directamente al compositor con la génesis de la obra, desvelando que el seudónimo era una reducción anagramática del propio nombre de Bretón.

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El hallazgo reescribe la cronología de la carrera teatral de Bretón. 'Mentiras de un curial' fue escrita hacia 1869, cuando el músico aún no había cumplido veinte años. Esta fecha es anterior a cualquier zarzuela que figuraba habitualmente en su catálogo. Anteriormente, se consideraba que su primera obra era 'La gran vía' o 'La verbena de La Paloma', estrenadas mucho más tarde.

Estructura Musical y Trama de la Obra

La zarzuela se clasifica como un juguete cómico-lírico en un acto, escrito en verso. La trama es una comedia de enredo basada en disfraces, celos y engaños amorosos. La historia sigue a Teresa, quien está enamorada de Andrés, pero su familia ha concertado su matrimonio con Tomás, un rico propietario manchego. Para evitar la boda, Andrés convence a Tomás de que Teresa está casada con un hombre violento, generando todos los conflictos.

La partitura incluye un terceto, un solo, dos dúos y un número final de conjunto. Joaquín Fernández Jassa describe el libro como muy divertido. Hoy en día, la obra presenta situaciones que tendrían una lectura interesante bajo los estudios de género y las convenciones de masculinidad. La supervivencia de las fuentes musicales y literarias abre nuevas líneas de estudio sobre la creatividad temprana del autor.

Corrección de Otros Seudónimos en los Registros

La investigación también ha permitido aclarar la autoría de otras obras del compositor. La SGAE poseía los materiales orquestales de 'El grito en el cielo', pero estaban catalogados bajo la autoría de T. Ramos Benot. La revisión de documentos, incluido el Catálogo de la Sociedad de Autores Españoles de 1913, llevó a deducir que Ramos Benot era otro anagrama de Bretón. Este nombre tampoco aparece vinculado a ninguna otra obra conocida ni cuenta con registros de autoridad independientes.

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Antes de estos hallazgos, la 'biblia' sobre el autor, el libro de Joaquín Fernández Jassa publicado en 2002, consideraba que la primera zarzuela era 'La gran vía', estrenada en 1873 en el Teatro del Circo de Madrid. Un año después se estrenó 'Mentiras de un curial' según la catalogación anterior, pero ahora se sabe que fue escrita antes. La obra de 1873 catalogada anteriormente era un juguete cómico-lírico en dos actos con libreto de Pedro Ponce y Juan Carranza.

El musicólogo Víctor Sánchez ya había citado 'Mentiras de un curial' al estudiar las colaboraciones tempranas entre Bretón y Calixto Navarro. La obra estaba elaborada a partir de músicas anteriores del compositor, solicitadas por el libretista. Esta situación es similar a otra zarzuela titulada 'Visto para sentencia'. El descubrimiento de los seudónimos en el Archivo de la SGAE corrige significativamente la historiografía musical española.

La atribución definitiva de esta obra tiene un impacto directo en la comprensión de la producción artística de Tomás Bretón. Permite retroceder varios años en su trayectoria como compositor teatral. El compositor salmantino demostró su capacidad creativa antes de los veinte años, desmintiendo la cronología establecida hasta ahora. Los archivos de la SGAE continúan siendo fundamentales para desentrañar estos secretos históricos.