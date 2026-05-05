Destructores de EE.UU. Transitan el Estrecho de Ormuz Pese a Ataque Iraní

Dos buques de guerra estadounidenses cruzaron el estrecho de Ormuz hacia el golfo Pérsico, enfrentando un ataque coordinado con drones, misiles y embarcaciones, atribuido a Irán. La operación se realizó con éxito gracias a sistemas de protección y apoyo aéreo, sin que se registraran daños en los destructores. Estados Unidos también facilitó el paso de buques mercantes estadounidenses como parte de una operación para contrarrestar el bloqueo iraní.

Estados Unidos ha informado que dos destructores de su armada han transitado con éxito el estrecho de Ormuz y han entrado en el golfo Pérsico, a pesar de un ataque coordinado que involucró drones, misiles y pequeñas embarcaciones, el cual ha sido atribuido a Irán .

Este incidente, ocurrido este lunes, subraya la creciente tensión en la región y la vulnerabilidad de una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Las fuentes militares, citadas por CBS News, detallan que los destructores estadounidenses contaron con el apoyo de helicópteros y otras aeronaves durante su travesía por el estrecho.

Se activaron sistemas de protección y apoyo aéreo para contrarrestar las múltiples amenazas, logrando neutralizar o disuadir los intentos de ataque sin que ninguno de los buques sufriera daños. La operación se desarrolló en un contexto de alta alerta, con el potencial de escalar rápidamente en caso de un error de cálculo o una respuesta desproporcionada.

La seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz es crucial para el flujo global de petróleo y otros recursos, y cualquier interrupción podría tener consecuencias económicas significativas a nivel mundial. El Comando Central de Estados Unidos ha confirmado que, previamente, facilitó el paso de dos buques mercantes con bandera estadounidense a través del estrecho, describiendo esta acción como un primer paso en la operación anunciada por el presidente Donald Trump.

Esta operación tiene como objetivo permitir el tránsito seguro de los buques que se encontraban atrapados debido a las restricciones impuestas por Irán. La situación en el golfo Pérsico se ha deteriorado en las últimas semanas, con una serie de incidentes que involucran ataques a buques petroleros y el derribo de drones, lo que ha aumentado la preocupación internacional.

Estados Unidos ha acusado a Irán de ser responsable de estos ataques y ha anunciado el despliegue de fuerzas adicionales en la región para disuadir futuras agresiones y proteger sus intereses. Irán, por su parte, ha negado su participación en los ataques y ha acusado a Estados Unidos de aumentar la tensión en la región con su presencia militar y sus sanciones económicas.

La diplomacia se ha convertido en un elemento clave para evitar una escalada del conflicto, pero las conversaciones entre las partes han sido difíciles y no han logrado avances significativos. La comunidad internacional ha instado a todas las partes a ejercer la moderación y a buscar una solución pacífica a la crisis. El estrecho de Ormuz es una vía marítima estratégica que conecta el golfo Pérsico con el océano Índico y el mar Arábigo.

A través de este estrecho transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, lo que lo convierte en un punto crítico para la economía global. Cualquier interrupción del tráfico marítimo en el estrecho podría tener un impacto significativo en los precios del petróleo y en el suministro energético a nivel mundial. La presencia militar de Estados Unidos en el golfo Pérsico ha sido una constante durante décadas, con el objetivo de proteger sus intereses y garantizar la seguridad de la navegación.

Sin embargo, la creciente tensión con Irán ha puesto en duda la eficacia de esta estrategia y ha aumentado el riesgo de un conflicto armado. La situación actual exige una respuesta coordinada y prudente por parte de la comunidad internacional para evitar una escalada del conflicto y garantizar la estabilidad en la región. La diplomacia, el diálogo y el respeto al derecho internacional son fundamentales para encontrar una solución pacífica y duradera a la crisis.

La seguridad del estrecho de Ormuz es una responsabilidad compartida por todas las partes involucradas, y es esencial que se trabaje en conjunto para garantizar la libre navegación y proteger los intereses de todos los países. La reciente operación de Estados Unidos, facilitando el paso de buques mercantes, es un paso en la dirección correcta, pero se necesita hacer más para abordar las causas subyacentes de la tensión y construir una relación más estable y constructiva entre Estados Unidos e Irán.

La comunidad internacional debe seguir presionando a ambas partes para que se comprometan en un diálogo significativo y busquen una solución pacífica a la crisis. El futuro de la región depende de ello





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