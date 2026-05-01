Destructor estadounidense USS Higgins pierde energía y propulsión en el Indo-Pacífico tras fallo técnico

El destructor de misiles guiados USS Higgins de la Armada de EE.UU. sufrió un fallo eléctrico que dejó al buque sin energía ni propulsión durante horas, dejando a su tripulación en una situación vulnerable en el Indo-Pacífico. La Armada investiga el incidente, que se suma a otros problemas recientes en la flota.

Un buque de guerra de la Armada estadounidense, el destructor de misiles guiados USS Higgins, sufrió un fallo técnico en su sistema eléctrico el martes pasado, lo que provocó una pérdida total de energía y propulsión durante varias horas en el Indo-Pacífico .

Según un comunicado de la Séptima Flota de EE. UU. , el incidente dejó al barco y a su tripulación de aproximadamente 300 personas en una situación vulnerable, sin capacidad de movimiento ni defensa. Aunque no se reportaron heridos, el fallo eléctrico generó chispas y humo que cesaron una vez que se cortó la corriente.

El comandante Matthew Comer, portavoz de la flota, confirmó que la energía y la propulsión fueron restablecidas, pero un funcionario de defensa consultado por CNN precisó que el corte duró varias horas, un lapso crítico en el que el barco quedó sin radares, sistemas de combate y capacidad de maniobra. Carl Schuster, excapitán de la Armada, explicó que en estas condiciones, el barco se vuelve indefenso, ya que los generadores diésel de emergencia solo cubren funciones básicas como comunicaciones y aire acondicionado.

La Armada no ha revelado la ubicación exacta del incidente dentro del vasto área de responsabilidad del Comando Indo-Pacífico, que abarca desde la costa oeste de EE. UU. hasta la India. El USS Higgins, comisionado en 1999 y con base en Yokosuka, Japón, es parte de la clase Arleigh Burke, un pilar de la flota de superficie estadounidense con más de 70 unidades en servicio.

Con 154 metros de eslora y 8.200 toneladas de desplazamiento, el destructor está equipado con el sistema de combate Aegis y tubos de lanzamiento vertical para misiles como el Tomahawk. Este incidente se suma a otro reciente en la Armada, como el incendio registrado el mes pasado en el portaaviones USS Gerald R. Ford, donde dos marineros resultaron levemente heridos.

La Armada ha iniciado una investigación para determinar las causas del fallo en el Higgins, aunque aún no se han proporcionado detalles adicionales





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