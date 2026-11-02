Destacados latinos dominan los Guantes de Oro y lideran la carrera al MVP 2026

Los peloteros latinos y caribeños conquistan siete de los veinte Guantes de Oro 2026. Yordan Álvarez y Jackson Chourio brillan en la disputa por los premios individuales de la MLB.

La temporada de Grandes Ligas de 2026 concluyó con una hazaña histórica para la comunidad latinoamericana y caribeña en el béisbol profesional. Los jugadores de esta región han dominado la defensa en el diamante, conquistando siete de los veinte premios Guantes de Oro otorgados por la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA) y Rawlings. Este reconocimiento marca el primer galardón oficial de la campaña, destacando la excelencia defensiva que definió el año deportivo.

Jackson Chourio rompe récimos defensivos

Jackson Chourio, campeón de la Serie Mundial con los Brewers de Milwaukee, se consolidó como una figura central en esta lista de premios defensivos. A los 22 años de edad, el juvenil talentoso se convirtió en el jugador latino más joven en ganar un Guante de Oro en la última década. Su logro lo posiciona además entre los diez peloteros más jóvenes en recibir esta distinción en toda la historia de las Grandes Ligas, superando a numerosos compañeros de generación.

Also read 'Público' mejora su audiencia media diaria en más de 62.000 lectores en 2026

La versatilidad de Chourio fue un factor determinante en su éxito. Además de demostrar capacidades defensivas excepcionales en su posición, el venezolano aportó una gran eficacia ofensiva al momento de entrar al bate. Su desempeño integral fue clave para sostener las líneas defensivas eficientes que caracterizaron a su equipo durante la temporada regular y los playoffs.

Posiciones en la Liga Nacional y Americana

La distribución de los siete ganadores abarca tanto la Liga Nacional como la Liga Americana, con un elenco encabezado por jóvenes referentes y piezas clave en las novenas de cada circuito. La presencia latina en estos puestos de honor refleja una tendencia creciente de dominio en las posiciones defensivas críticas. Los Brewers de Milwaukee, como equipo campeón, tienen jugadores representativos en estas listas, lo que valida la solidez de su estrategia defensiva bajo la dirección técnica del plantel.

Advertisement

En la Liga Nacional, la competencia fue feroz, pero la calidad individual de los defensores latinos se impuso. Por su parte, en la Liga Americana, la paridad técnica permitió que jugadores caribeños se destaquen junto a sus pares nacionales e internacionales. La selección de la BBWAA priorizó la consistencia y la calidad de las jugadas realizadas, criterios donde la comunidad latina mostró una superioridad notable.

Disputa por el Cy Young y Novatos del Año

La carrera por el premio Cy Young al mejor lanzador presenta desafíos distintos según la liga. En la Liga Americana, el campista derecho Cam Schlittler, de los Yankees, lidera las apuestas oficiales. Le siguen en la preferencia los lanzadores Dylan Cease de los Blue Jays y Parker Messick de los Guardians, formando un grupo técnico muy competitivo sin una predominancia latina visible en los favoritos inmediatos.

Mientras tanto, en la Liga Nacional, la contienda es más variada. Jacob Misiorowski, de los Brewers, se perfila como el gran favorito, habiendo mostrado un dominio absoluto que pudo haberlo coronado incluso como MVP de la Serie Mundial. Sin embargo, enfrenta una dura competencia de figuras destacadas como el dominicano Cristopher Sánchez de los Phillies, Chris Sale de los Braves de Atlanta y Jesús Luzardo, el venezolano nacido en Lima, Perú, que también integra la rotación de los Phillies.

Liderazgo ofensivo y el MVP 2026

El premio al Jugador Más Valioso (MVP) en 2026 enfrenta una disputa intensa donde los nombres latinos y caribeños son protagonistas indiscutibles. En la Liga Americana, Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, firmó una de las campañas ofensivas más dominantes de la década. El cubano lideró la liga en promedio de bateo con .316, sumó 42 jonrones y 106 carreras impulsadas, acercándose a la triple corona. Su actuación le valió ser premiado como Jugador del Año en los Players Choice Awards.

Advertisement

En la Liga Nacional, la disputa es igualmente reñida. William Contreras, de los Brewers de Milwaukee y MVP de la Serie Mundial, destaca por una temporada histórica detrás del plato. Su impacto ofensivo guió la rotación de su equipo y castigó al pitcheo rival. Junto a él, Juan Soto de los Mets de Nueva York y Jackson Chourio son opciones sólidas, aunque la mención de Pete Crow-Armstrong cobra fuerza.

Pete Crow-Armstrong, jardinero de los Cubs, fue elegido por sus pares como el mejor de la Nacional. El jugador alcanzó números excepcionales al entrar al club del 40/40 con 45 cuadrangulares y 41 bases robadas, convirtiéndose en el séptimo jugador en la historia de las Grandes Ligas en lograr esta marca. Su combinación de poder y velocidad lo sitúa como un candidato formidable para el título de MVP, cerrando una temporada donde el talento latino fue la fuerza motriz del béisbol profesional.