Desplome del petróleo y euforia en los mercados tras el alto el fuego en Irán: ¿Un respiro temporal?

El acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán provocó un desplome en los precios del petróleo y una reacción positiva en los mercados de valores. Sin embargo, persisten las dudas sobre la durabilidad del acuerdo y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

Los precios del petróleo sufrieron un fuerte descenso el martes, impulsados por la noticia de un alto el fuego de dos semanas acordado por el presidente Donald Trump con Irán . Esta tregua temporal, que avivó las esperanzas de una posible reapertura del estratégico estrecho de Ormuz para el tránsito de petroleros, generó una reacción inmediata en los mercados financieros .

Sin embargo, analistas y expertos del sector advierten que la situación es compleja y que persisten importantes interrogantes sobre el futuro del conflicto y, en particular, sobre la viabilidad de una solución duradera.\El impacto en los mercados fue significativo. Los futuros del crudo estadounidense experimentaron una caída de más del 15% tras el cierre del mercado, situándose por debajo de los 95 dólares por barril. Si bien esta cifra representa un descenso considerable, los precios se mantienen por encima de los niveles previos al inicio de la guerra. La referencia mundial, el crudo Brent, también registró una bajada del 13,75%, alcanzando los 94,68 dólares. Contrariamente, los mercados de valores mostraron una respuesta positiva. Los futuros de las acciones estadounidenses y los mercados asiáticos registraron fuertes subidas. El Dow Jones aumentó más de 1.000 puntos, el S&P 500 subió un 2,4% y el Nasdaq cerca de un 3% en las operaciones posteriores al cierre. En Asia, el índice Nikkei 225 de Japón subió un 4,9%, el Kospi de Corea del Sur un 5,7%, y el Hang Seng de Hong Kong un 2,8%. Esta divergencia en las reacciones del mercado refleja la dualidad de la situación: la esperanza de una resolución del conflicto, por un lado, y la incertidumbre sobre la sostenibilidad del alto el fuego y las implicaciones a largo plazo, por otro.\La reapertura del estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, es un factor clave para la estabilidad del mercado energético. Expertos como Bob McNally, de Rapidan Energy Group, han enfatizado la importancia de garantizar el libre paso de los petroleros. A pesar del acuerdo de alto el fuego, persisten las dudas sobre si el estrecho se abrirá completamente y cómo se gestionará su control. Irán, por su parte, ha reafirmado que el alto el fuego es temporal y que sus fuerzas armadas regularán el paso por el estrecho, lo que plantea interrogantes sobre la gobernanza y la seguridad marítima en la región. El mercado reaccionó con optimismo inicial, pero la situación exige cautela. Analistas como Art Hogan, de B. Riley Financial, subrayaron la necesidad de una solución definitiva para el conflicto. El alto el fuego, aunque bien recibido, no aclara la situación en lo que respecta al estrecho, según Patrick De Haan, de GasBuddy. La guerra en Oriente Medio ha provocado una crisis de suministro de petróleo sin precedentes, afectando a entre 12 y 15 millones de barriles diarios. La situación geopolítica y la capacidad de Irán para influir en los mercados globales de petróleo y gas son factores cruciales que determinarán la evolución futura de los precios y la estabilidad energética global





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Petróleo Irán Estrecho De Ormuz Alto El Fuego Mercados Financieros Precios Del Petróleo Guerra Geopolítica Energía Crisis

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Estados Unidos e Irán estarían negociando 'in extremis' un alto el fuego de 45 díasSí, pero...: Según informa el medio 'Axios', las posibilidades de alcanzar un principio de acuerdo en las próximas 48 horas son escasas. Todo, ante las amenazas de Donald Trump de 'volar todo por los aires'.

Read more »

Guerra en Irán, en directo: ataques de Estados Unidos e Israel y últimas noticias internacionales hoySigue en directo la última hora de la guerra en Irán, los últimos ataques de Estados Unidos e Israel y los distintos conflictos en Oriente Próximo

Read more »

Estados Unidos calcula el coste del equipo destruido en la guerra con IránLa guerra de Donald Trump contra Irán le está costando a Estados Unidos cientos de millones de dólares al día, y aproximadamente una décima parte de esa suma corresponde al...

Read more »

Estados Unidos calcula el coste del equipo destruido en la guerra con IránLa guerra de Donald Trump contra Irán le está costando a Estados Unidos cientos de millones de dólares al día, y aproximadamente una décima parte de esa suma corresponde al...

Read more »

Irán y Estados Unidos acuerdan negociaciones en Pakistán para desescalar tensionesTeherán y Washington acuerdan negociar en Islamabad bajo un plan de diez puntos, incluyendo el control iraní del estrecho de Ormuz y el cese de hostilidades.

Read more »

Estados Unidos e Irán acuerdan alto el fuego de dos semanas tras ofensiva conjuntaTras una ofensiva conjunta de EEUU e Israel, ambas partes acuerdan una tregua temporal condicionada a la reapertura del estrecho de Ormuz. El acuerdo llega después de amenazas y declaraciones de victoria de ambos bandos, y en medio de tensiones persistentes en la región.

Read more »