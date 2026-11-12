Despedida del subinspector fallecido en la explosión de Oviedo y búsqueda de El Ruso

La Policía Nacional homenajea al subinspector de Guías Caninos muerto en Oviedo mientras intensifica la búsqueda de El Ruso, sospechoso de la explosión en la mochila.

Un emotivo acto civil ha tenido lugar este jueves en Oviedo para despedir al subinspector de la Unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional, quien perdió la vida el pasado martes durante una explosión provocada por un artefacto colocado en una mochila. El funeral, marcado por la tristeza y el honor, permitió a la familia del fallecido recibir la medalla de oro al Mérito Policial, un reconocimiento entregado junto a una bandera de España en señal de respeto institucional.

Detalles del fallecimiento y el agente

La víctima, de 60 años de edad, formaba parte de la specialized unit tasked with bomb detection and canine operations. Junto al subinspector, también perdió la vida Deny, el perro detector que trabajaba a su lado, convirtiéndose en un símbolo más de la tragedia ocurrida en la ciudad asturiana. El atentado causó heridas graves a otro agente especializado en la desactivación de explosivos, conocido como miembro de los Tedax, quien requiere atención médica prioritaria tras el incidente.

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Investigación y búsqueda de El Ruso

La Policía Nacional mantiene un dispositivo operativo intensivo para localizar al presunto autor material de los hechos: el tiroteo previo y la colocación del artefacto explosivo. Este sospechoso, conocido popularmente como 'El Ruso', permanece en fuga y su paradero es desconocido hasta el momento. Las autoridades confirman que no han obtenido novedades concretas sobre su ubicación, aunque los equipos de investigación continúan trabajando para desvelar sus movimientos recientes.

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Situación de la mujer del sospechoso

En el marco de la investigación, la mujer del presunto autor, quien había sido detenida previamente, pasará a disposición judicial este viernes a primera hora. Esta medida procesal es clave para que los investigadores puedan interrogarla y obtener información relevante sobre la planificación y ejecución del atentado, así como sobre la identidad y el posible escondite de 'El Ruso'.

Impacto en el inmueble y recuperación

Tras la detonación, se realizaron inspecciones exhaustivas para garantizar la seguridad de la zona. El equipo técnico constató este miércoles que el inmueble afectado no presenta daños estructurales graves. Con base en esta evaluación de seguridad, las autoridades anunciaron que trabajarán para facilitar que los residentes afectados puedan ir regresando gradualmente a sus viviendas, minimizando el impacto social de la explosión.