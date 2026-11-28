La Agrupación Socialista de Albacete rinde homenaje a Rita Moraga, pionera del bienestar social y primera mujer en la Secretaría General del PSOE local, fallecida recientemente.

La Agrupación Municipal del PSOE de Albacete ha manifestado su profundo pesar ante el fallecimiento de Rita Moraga Ferrándiz, una figura clave en la historia política de la ciudad y de la región. El partido destacó su trayectoria como trabajadora social y directiva, enfatizando su compromiso inquebrantable con la justicia social y la igualdad durante décadas de servicio público.

Pionera del PSOE y del Estado del Bienestar

La organización local reconoció a Rita Moraga como una de las figuras imprescindibles en la construcción del socialismo y del Estado del Bienestar en Albacete y Castilla-La Mancha. En los primeros años de la democracia, asumió la responsabilidad de la Secretaría General del PSOE en Albacete, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar dicho cargo. Desde esa posición, impulsó con determinación la participación y el liderazgo de las mujeres dentro de la estructura partidista.

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Impulso institucional y legislativo regional

Su compromiso con lo público se materializó en importantes cargos institucionales que marcaron un antes y un después en la gestión de servicios sociales. En enero de 1983, se convirtió en la primera directora general de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En esta labor, contribuyó decisivamente a sentar las bases de los servicios sociales públicos en la región. Posteriormente, representó a Albacete en las Cortes de Castilla-La Mancha entre 1987 y 1989. Su actividad parlamentaria continuó en el Congreso de los Diputados y en el Senado desde 1989 hasta 1996.

Comisiones parlamentarias de impacto social

Durante su mandato en las cámaras nacionales, desarrolló su actividad en comisiones estratégicas como la de Sanidad y Asuntos Sociales. También participó en la Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, consolidando su perfil como defensora de los derechos ciudadanos y de las políticas de protección social.

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Reconocimiento político de su legado humano

Emilio Sáez, secretario general de la Agrupación Local del PSOE de Albacete, defendió que Rita Moraga fue una mujer de convicciones firmes y profunda humanidad. Sáez señaló que ella entendió la política como una herramienta útil para mejorar la vida de las personas, especialmente de quienes más lo necesitaban. El líder socialista afirmó que la entrega, coherencia e impulso al feminismo de Moraga forman parte ya de la memoria colectiva de la militancia y de la historia democrática de Albacete.

Detalles del entierro y despedida final

Los restos mortales de Rita Moraga ya se encuentran en el Cementerio Municipal de Albacete, donde se ha dispuesto el velatorio. El funeral tendrá lugar mañana, culminando así el proceso de despedida oficial de una de las protagonistas más relevantes de la transición democrática regional.