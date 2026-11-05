Despedida de Jesús de Miguel en Navahermosa: el fútbol rinde homenaje al jugador fallecido

Florentino Pérez, Emilio Butragueño y altos cargos del deporte despiden a Jesús de Miguel en Navahermosa. El luto oficial de tres días marca la despedida del futbolista del CD Tenerife a los 30 años.

Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife, ha recibido su último adiós en Navahermosa, un municipio toledano que ha quedado sumido en el dolor tras la trágica pérdida del joven jugador de 30 años. La localidad vive esta jornada como una de sus más tristes, donde la incredulidad y la impotencia se han apoderado de vecinos y conocidos que buscan consuelo junto a la familia del fallecido.

El tanatorio local se ha visto abarrotado desde las primeras horas de la mañana, recibiendo la visita de familiares, amigos y numerosos representantes del mundo del deporte. Entre las figuras más destacadas que han acudido a rendir homenaje se encuentran Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y Emilio Butragueño, su director de Relaciones Institucionales, quienes han acompañado a los seres queridos en este momento crítico.

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Presencia institucional y deportiva

La afluencia de personalidades del deporte ha sido significativa, destacando la presencia de Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid y exentrenador del Castellón, anterior club del difunto. También han acudido representantes de varios equipos de Primera y Segunda División, confirmando el impacto global de esta tragedia en el entorno profesional del fútbol español.

Por su parte, Luis de la Fuente, seleccionador nacional, ha trasladado personalmente su apoyo a la familia. A través de sus palabras, ha subrayado que el fútbol debe demostrar su unidad mediante el respeto, proponiendo que la jornada sea declarada de luto en toda España para permitir que la competición se reanude con la solemnidad adecuada, lejos de la presión competitiva inmediata.

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Homenaje íntimo y familiar

La familia de Jesús, conocido cariñosamente como Demi, ha manifestado su profunda emoción por las innumerables muestras de cariño recibidas. A través de un comunicado leído por Manuel Hernández, representante del futbolista, han agradecido el apoyo pero han solicitado privacidad para vivir este duelo con la tranquilidad que la situación exige, reconociendo la huella imborrable que Jesús ha dejado en tantas personas.

La hermana del jugador, bailarina de profesión, ha dejado un mensaje desgarrador hace apenas seis semanas, deseándole felices 30 años y calificándolo como la persona con el corazón más puro que conoce. Sus palabras destacaban la disciplina y constancia de Jesús, recordando que los sueños se cumplen, un testimonio que cobra un significado especialmente emotivo en el contexto de la despedida final.

Ritual fúnebre y duelo oficial

La misa funeral se ha celebrado en la parroquia de San Miguel Arcángel, donde la afluencia de luctuosos ha sido tan masiva que decenas de personas han quedado fuera del templo sin poder acceder a la ceremonia. Posteriormente, los restos mortales han recibido sepultura en el cementerio de la localidad, en el marco de una intimidad estricta que ha marcado el ritual final.

El Ayuntamiento de Navahermosa ha decretado tres días de luto oficial, con las banderas ondeando a media asta como señal de duelo colectivo. Aunque el jugador desarrolló su carrera lejos de este pueblo toledano, lugar de origen de sus padres y abuelos, ha sido aquí donde su familia ha elegido cerrar el ciclo, manteniendo vivo el recuerdo de un deportista respetado por compañeros como Giorgi Kochorashvili y por la afición en Tenerife.