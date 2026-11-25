La Guardia Civil desmantela zulo cannabis Las Gabias. Opera Nazarí-Sabika 04 localiza 1954 plantas marihuana y estructura subterránea 180 metros cuadrados.

La Guardia Civil ha desmantelado una sofisticada infraestructura subterránea de 180 metros cuadrados destinada al cultivo y elaboración de marihuana, la cual se hallaba oculta bajo un parque infantil en una finca de Las Gabias, en la provincia de Granada. Condenado a cuatro años de cárcel por agredir sexualmente en Almería a un menor que conoció en el videojuego GTA ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada al cultivo y elaboración de marihuana, así como al suministro de material e infraestructuras especializadas a otros grupos dedicados al tráfico de drogas en distintos puntos de España. La explotación de la operación tuvo lugar el pasado 17 de noviembre, después de más de un año de investigaciones, y comprendió trece registros en inmuebles de Granada capital y de los municipios de Albolote, Jun, Las Gabias y Maracena.

Detalles Operación Nazarí-Sabika 04

La actuación, denominada operación Nazarí-Sabika 04, se ha saldado con por su presunta implicación en delitos de cultivo y elaboración de drogas, defraudación de fluido eléctrico, tenencia ilícita de arma prohibida y pertenencia a grupo criminal., según ha informado el instituto armado. Cinco personas han sido detenidas y tres investigadas por la presunta comisión de delitos de cultivo y elaboración de drogas, entre otros. Para el presunto cabecilla se ha decretado prisión provisional.distribuidas en tres plantaciones. También intervinieron dos turismos, dos furgonetas, una caravana, un remolque, una pistola eléctrica incapacitante tipo táser y 22.970 euros en efectivo. La operación incluyó además el precinto de una nave comercial especializada en la venta de productos y equipamiento para el cultivo de cannabis, un establecimiento conocido como. El negocio, cuyo valor se estima en varios millones de euros, estaría presuntamente relacionado con la actividad de la organización.

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Sofisticada Infraestructura Oculta

Según las pesquisas, el principal investigado era propietario de esta nave, desde la que supuestamente obtenía los materiales necesarios para abastecer tanto su propia plantación como a otros puntos de cultivo repartidos por el territorio nacional. Entre las instalaciones vinculadas al grupo se encontraba una, considerada por los investigadores la más grande y sofisticada de las localizadas hasta la fecha en la provincia de Granada.los agentes descubrieron una sofisticada infraestructura subterránea destinada al cultivo y elaboración de marihuana que permanecía completamente oculta bajo un parque infantil.El hallazgo más destacado se produjo en una finca de grandes dimensiones situada en el término municipal de Las Gabias. En la parte posterior de la vivienda, los agentes descubrieron una infraestructura subterránea dedicada al cultivo intensivo de marihuana que permanecía oculta bajo un aparenteLa entrada estaba camuflada bajo una superficie de césped artificial en la que se habían instalado un columpio, una casita de juegos y una pequeña colchoneta. El resto de la zona se encontraba cubierto con piedra blanca decorativa, una disposición que dificultaba identificar desde el exterior la existencia de una instalación bajo tierra., equipado con un sistema hidráulico de apertura. La estructura contaba con una pequeña trampilla cuadrada que permitía acceder al mecanismo para accionarlo manualmente.

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Características del Zulo Ilegal

Tras retirar el césped y acceder a la trampilla, los agentes consiguieron abrir el portón y localizar una rampa que permitía introducir vehículos directamente en el interior de la instalación. La estructura medía 180 metros cuadrados de superficie y cinco metros de altura. En su interior se distribuían dos amplias habitaciones destinadas al cultivo de cannabis, en las que los agentes intervinieron 1.954 plantas. Ambas estancias estaban equipadas con sistemas de iluminación, ventilación y climatización, además de otras instalaciones necesarias para mantener las condiciones de un cultivo intensivo. El grado de equipamiento y la complejidad de la construcción evidenciaban la existencia de una infraestructura diseñada para desarrollar esta actividad de forma oculta.

Impacto Económico y Futuro Procesal

Los investigadores también localizaron una torreta eléctrica desde la que, presuntamente, se realizaba una conexión fraudulenta a la red de suministro. La instalación permitía abastecer de electricidad a la plantación y la carga detectada equivalía al consumo aproximado dePor sus dimensiones, características constructivas y nivel de equipamiento, la Guardia Civil considera que este espacio constituye el zulo destinado al cultivo ilegal de marihuana más grande y sofisticado localizado hasta ahora en la provincia de Granada