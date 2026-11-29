VerificaRTVE desmiente en la jornada electoral del 29 de noviembre las falsas acusaciones de fraude, aclarando los horarios oficiales y el rol real de la empresa Indra en el escrutinio de votos.

La organización VerificaRTVE ha desmentido en la jornada electoral del 29 de noviembre una oleada de desinformación difundida a través de redes sociales que afirmaba sin pruebas la existencia de un fraude electoral mayoritario. Estos mensajes falsos, que circulaban intensamente durante la votación, pretendían alertar a la ciudadanía sobre un supuesto 'pucherazo' de carácter socialista y manipular la percepción pública sobre la transparencia del proceso democrático.

El engaño de los horarios de resultados electorales

La narrativa de desinformación incluía una publicación compartida en la plataforma X este domingo 29 de noviembre, la cual advertía de un supuestamente tendencioso 'pucherazo socialista'. El texto afirmaba de manera categórica y falsa que la Moncloa informaba de que se retendrían los resultados electorales intencionadamente hasta las 22:30 horas, utilizando como argumento un supuesto secretismo político para ocultar la voluntad popular en la contienda.

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La publicación citada adjuntaba una imagen con el encabezado de 'Horarios de ruedas de prensa' en las elecciones generales del 29N, señalando erróneamente que la cita a las 22:30 correspondía exclusivamente a la rueda de prensa de 'resultados provisionales'. Este mensaje incluía además una crítica personalizada y descontextualizada contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alegando que nunca se había visto un proceder similar hasta que él asaltó la Moncloa, una afirmación que carecía de cualquier base factual.

La realidad operativa es completamente distinta y está establecida en los protocolos oficiales de la cadena pública. El origen de la confusión radica en que, tal y como reportó RTVE Noticias, la rueda de prensa prevista para explicar los resultados provisionales de estas elecciones generales sí se celebra precisamente a las 22:30 horas, pero bajo la 'Hora peninsular'. Este horario no responde a una decisión política de la Moncloa para retrasar la información, sino que es la franja horaria establecida para la comunicación institucional oficial.

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La razón técnica de esta hora específica de publicación radica en los plazos legales de cierre de las urnas. En la península y en las Islas Baleares, los colegios electorales cierran sus puertas una hora antes, exactamente a las 20:00 horas. En ese preciso momento se inicia el proceso legal de recontar los votos bajo supervisión, por lo que la divulgación de los primeros datos preliminares se estructura necesariamente alrededor de esa medianoche en horario peninsular.

El rol real de Indra en el escrutinio de votos

Además de las mentiras sobre los horarios, la desinformación ha intentado instalar la falsa creencia de que la compañía tecnológica Indra se encarga directamente del recuento de votos, un servicio público esencial que la empresa solo complementa. Diversos mensajes en la plataforma X animaban a los ciudadanos a apuntarse en portales web externos para intentar 'comprobar el recuento de Indra', generando una confusión deliberada sobre la autoridad electoral real.

La ley vigente y la explicación proporcionada por los verificadores desmienten esta atribución de poder. Indra no realiza el escrutinio, una función reservada exclusivamente a las mesas electorales formadas por ciudadanos elegidos al azar. Cada mesa está constituida por tres ciudadanos: un presidente o presidenta y dos vocales, quienes son los únicos responsables legales del conteo manual y físico de las papeletas.

La función de la empresa tecnológica Indra es exclusivamente la de transmitir los datos que las mesas electorales obtienen durante el proceso. Esta labor de transmisión de información está regulada estrictamente por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). Además, el procedimiento está bajo la supervisión constante de los interventores, quienes son nombrados por los partidos políticos y las candidaturas presentes en la mesa para garantizar la transparencia.

Es importante destacar que la presencia de Indra no es una particularidad política de este gobierno, sino un estándar técnico. Esta empresa está presente habitualmente en las elecciones generales y también fue la elegida en los comicios autonómicos recientes, en los cuales gobiernan partidos de diferente signo político, lo que demuestra que su intervención es técnica y no partidista.

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Limitaciones legales para fotografiar las actas electorales

Otra narrativa dañina que ha sembrado dudas sobre la legalidad del proceso electoral español invita a la ciudadanía a fotografiar las actas electorales antes de que los miembros de la mesa electoral hayan terminado el recuento. Estas llamadas a la acción se han difundido agresivamente desde cuentas de redes sociales que suelen desinformar para alimentar sin pruebas la idea de un 'pucherazo' electoral sistemático en España.

El principal obstáculo legal y ético para estas fotos anticipadas es la protección de datos personales que contienen los documentos originales. Las actas incluyen información sensible como nombres, apellidos y firmas de los miembros de la mesa y de los testigos, datos que no pueden ser divulgados públicamente mientras el proceso esté en curso. Fotografizarlas antes de tiempo constituiría una vulneración de la privacidad.

VerificaRTVE ha aclarado en declaraciones específicas que, mientras se realice el recuento, no se pueden realizar fotografías a las personas involucradas si no se cuenta con su autorización expresa, ni tampoco a las actas mismas en ese estado. Esta norma busca proteger la integridad del proceso y la seguridad de los ciudadanos que ejercen funciones democráticas temporales.

No obstante, el portal de verificación confirma que no habría problema alguno en fotografiar o grabar un acta una vez que ha sido finalizada, firmada y colocada en el exterior del colegio electoral. En ese momento específico, el documento deja de ser un borrador privado y se convierte en información pública accesible para cualquier ciudadano o medio de comunicación que desee verificar los resultados por su cuenta.