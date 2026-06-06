Desigualdades en el sistema sanitario español: cómo se distribuyen los recursos y cuáles son las desigualdades

Este artículo explora las desigualdades en el sistema sanitario español, centrándose en cómo se distribuyen los recursos y cuáles son las comunidades que gasta más y menos por habitante. Además, se presentan reflexiones sobre los motivos de estas desigualdades y se hace un llamado a reformar el sistema.

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' te trae las novedades de la actualidad sanitaria y científica que afectan a tu día a día— Te enviamos '¡Salud! ' todas las semanas si te suscribes de forma gratuita en este enlace. Sanitarios durante una concentración frente al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, a 4 de junio de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España).

Espero que estos días de calor hayan ido bien, que estés en alguna zona donde no apriete mucho el termómetro o puedas resguardarte de las altas temperaturas. Luego hablaremos de esto. Hoy quiero empezar con un tema que muestra algunas desigualdades del sistema sanitario español. En función de dónde estés leyendo este boletín, tienes que saber que los gobiernos autonómicos gastan más o menos de media por habitante —por ti, por mí— en sanidad.

Cómo sabes, en el Sistema Nacional de Salud hay unas prestaciones básicas, que deben ofrecer todas las comunidades. Por encima de eso, estas tienen capacidad para ofrecer otros servicios, invirtiendo más recursos propios, pero la mayor partida va para la remuneración de los trabajadores del sector.

En total, de los más de 101.000 millones de euros en 2024, el último año con datos disponibles, los servicios hospitalarios y especializados supusieron el 62% del gasto y el 45%, más de 45.500 millones, van para la remuneración de los profesionales. ¿Quién gasta más y menos? Euskadi y Asturias están a la cabeza, con 2.332 y 2.322 euros de media por habitante.

Andalucía y Madrid —que presume de ser una de las comunidades más ricas—, a la cola, con 1.658 y 1.779 euros. La diferencia es de hasta un 40%. El gasto medio en todo el territorio ronda los 2.084 euros. Sobre estos datos elaboraron un informe el catedrático de la Universidade de Santiago, Santiago Lago Peñas, y la de la Universidad de Las Palmas, Beatriz González López-Valcárcel, que es todo un referente en economía de la salud.

Ambos presentaron su trabajo en el Congreso hace unos días y dejaron reflexiones muy interesantes. Ellos establecían tres factores que explicaban las diferencias. Dos son los lados de una misma moneda: lo que necesitas y lo que puedes gastar. Un poco como en cualquier economía.

Ponían el ejemplo de las comunidades más envejecidas y las que tienen menos población: tienen que invertir más para atender a sus mayores, mientras sus costes fijos son los mismos que los de una comunidad grande, pero repartidos entre menos. Y también las que tienen más dinero, porque salen beneficiadas cuando toca repartir. Por eso, hacían un llamamiento a reformar el El tercer factor, sin embargo, me resultó muy interesante. En términos sanitarios y democráticos.

"Cuando analizas la distribución entre gasto público y privado, aparecen diferencias notables", señalaba Lago, que las enmarcaba dentro de "preferencias diversas y políticas, que son legítimas, justas y razonables". "El Estado autonómico se creó para que haya posibilidad de elegir, por eso es importante explicarle a la ciudadanía cuáles son las decisiones políticas que se toman en cada territorio, para que el debate público sea de calidad", decía





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