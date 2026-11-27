La Guardia Civil desmantela la organización Cantabizk mediante ocho registros en tres provincias, deteniendo a seis personas e interviniendo más de medio millón de euros en efectivo.

La Guardia Civil ha llevado a cabo una importante actuación policial que ha culminado con el desmantelamiento de una estructura criminal dedicada al comercio ilícito de estupefacientes. Esta operación, identificada como Cantabizk, ha afectado a las provincias de Vizcaya, Cantabria y Barcelona. Las autoridades han detenido a seis individuos y mantienen bajo investigación a una persona más por su supuesta implicación en estos delitos.

Estructura y alcance de la red criminal

La investigación se inició tras recibir diversos informes que sugerían la existencia de un grupo organizado en la zona. Los agentes lograron identificar a los supuestos integrantes y determinar sus funciones específicas dentro de la red. Se establecieron los lugares donde se almacenaba y distribuían las sustancias, lo que permitió coordinar la fase operativa final.

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La organización contaba con una estructura bien definida y mantenía conexiones con proveedores de otras comunidades autónomas. Esta capacidad logística permitió a la banda operar con relativa fluidez en los tres territorios mencionados, utilizando distintos puntos de venta y almacenamiento para distribuir sus productos ilegales.

Intervención masiva de activos económicos

Como resultado de los ocho registros domiciliarios y vehiculares realizados, los efectivos han incautado casi 400.000 euros en efectivo. El dinero se encontraba oculto en lugares insólitos dentro de los vehículos implicados, así como entre la ropa personal y hasta dentro de libretas. Esta cifra representa la parte líquida de una intervención mucho mayor que incluye otros bienes.

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Además del dinero en metálico, las autoridades han congelado 200.000 euros en cuentas bancarias a nombre de los detenidos. Esta acción de bloqueo financiero suma un total de más de medio millón de euros intervenidos directamente en esta fase de la operación. Se trata de una de las mayores cantidades de dinero líquido registradas en este tipo de delitos en la región.

Activos vinculados al narcotráfico

Los agentes también han asegurado otros efectos de elevado valor económico relacionados con la actividad ilegal. Se han valorado los bienes muebles incautados en cerca de 3,6 millones de euros. Esta cuantía refleja la magnitud del patrimonio acumulado por la organización y su capacidad para generar ingresos a través del tráfico de drogas.

La intervención de estos bienes es un paso crucial para desarticular la base económica de la banda. Permite a la Fiscalía y a los jueces valorar el daño social y económico causado por la actividad delictiva. Asimismo, facilita el posible decomiso definitivo de los activos para su devolución al Estado o para compensar a las víctimas.

Cargos penales y próximos pasos judiciales

Los detenidos y investigados enfrentan cargos graves por delitos contra la salud pública derivados del tráfico de drogas. También se les imputan delitos de blanqueo de capitales, dado el origen ilícito de los fondos intervenidos. Finalmente, se les achaca la pertenencia a una organización criminal por su estructura jerárquica y coordinada.

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La investigación continúa para esclarecer todos los detalles de la actividad de la banda. Las autoridades podrían ampliar el número de investigados si se encuentran nuevos vínculos con proveedores externos. El caso servirá como precedente para desarticular futuras redes de distribución en el norte y noreste de España.