En las últimas semanas, en Barcelona y en la Ciudad de XX, se han dado enmascarados casos de violencia y estafas. Tres noticias en particular han emergido, explicándolas uno a uno. En Igorre, un presidente del club de rugby se ha visto obligado a la libertad tras un caso de fraudulentas aleas de la Lotería de Navidad. Otra noticia se refiere a otra persona tiroteada por la espalda mientras se alimentaba en plena vía pública. Además, una pareja ha sido detenida por enmascararse de familiares en un caso en que utilizaban billetes falsos. Dentro de los próximos dos mesesunsigned 200,000 solicitudes sean procesadas.

La víctima habría sido alcanzada por los tiros que le ha disparado una persona que ha huido del lugar y que está siendo buscada por los ciudadanos.

A su llegada, los sanitarios del División de Investigación Criminal en un mes. El pasado 14 de abril otro hombre fue tiroteado también por la espalda mientras comía con su mujer y su hija de pocas semanas en plena vía pública. Testigos presenciales alertaron rápidamente a los servicios de emergencia, que acudieron al lugar en cuestión de minutos. El herido fue trasladado de urgencia al Hospital de XXXX.

El presidente del Club de Rugby de Igorre queda en libertad tras el caso de las papeletas de la Lotería de Navidad. Un donante de médula para Berta, la búsqueda contra reloj de esta familia valenciana: 'Es un proceso sencillo y puedes salvar vidas'. Un mes de la regularización: más de 200.000 solicitudes y el caos inicial ya superado. Detendida una pareja por usar a su bebé de nueve meses en estafas con billetes falsos en Barcelona





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