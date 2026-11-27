La fuerte tormenta de enero retrasa el desfile del Día de Acción Gracias de Macy's al sábado por primera vez en su historia. El evento celebrará su centenario con un hipopótamo gigante.

La tormenta masiva que azotó Nueva York el jueves del 27 de noviembre de 2025 obligó a las autoridades y a los organizadores del desfile del Día de Acción Gracias de Macy's a tomar una decisión sin precedentes en su centenaria trayectoria. Por primera vez desde su fundación, el tradicional cortejo de carrozas y globos gigantes, que marca el inicio oficial de la temporada de compras navideñas, se pospuso para celebrarse este sábado. La inclemencia del tiempo, caracterizada por lluvias torrenciales y vientos extremos que dejaron sin suministro eléctrico a medio millón de residentes en la Gran Manzana, hizo insostenible la realización del evento programado para la fecha original.

Réplica del Hipopótamo en el 100 Aniversario

La pospuesta del desfile coincide con un hito simbólico fundamental para la compañía: la celebración del 100 aniversario del acontecimiento. Como parte central de esta efeméride, la cadena de grandes almacenes ha incorporado una réplica a escala real de un globo de helio que causó sensación hace más de un siglo. Se trata del famoso hipopótamo gigante, un inflable de 12 metros de largo que voló sobre Manhattan en 1931, dos años antes de que la película King Kong popularizara la imagen de un simio similar en el Empire State Building.

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La historia original de este globo es particularmente misteriosa. Durante el cuarto jueves de noviembre de 1931, la tradición dictaba soltar los inflables al final del recorrido y ofrecer una recompensa de 25 dólares a cualquier persona que lograra devolverlos a la tienda. Aquel hipopótamo nunca regresó, y las semanas pasaron sin rastro. Ante el fracaso inicial, Macy's decidió cuadruplicar la oferta económica e incluso emitió avisos por radio dirigidos específicamente a los capitanes de los barcos transatlánticos en el océano, pero el animal permaneció desaparecido. Se cree que el enorme globo se ocultó en los cielos o se hundió en el mar, pasando desapercibido para la vista humana.

Evolución Histórica y Cambios en el Desfile

El primer desfile de Macy's tuvo lugar en 1924, mucho antes de que los globos de helio se convirtieran en su elemento distintivo. Inicialmente, el cortejo incluía una procesión de carrozas, artistas, bandas de música, empleados de la tienda y animales vivos traídos del Zoo de Central Park, que avanzaban desde Harlem hasta la entrada de la tienda en Herald Square. Santa Claus se unía al final para inaugurar oficialmente la temporada de compras. En su primer año, el evento se denominaba "desfile de Navidad", pero su éxito inmediato lo consolidó como una tradición anual del Día de Acción Gracias, permitiendo anticipar las ventas navideñas un mes antes.

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El cambio definitivo en el formato ocurrió en 1927, cuando la participación de elefantes, camellos, tigres y leones fue sustituida por las creaciones rellenas de helio diseñadas por el titiritero Tony Sarg. Aquel año, los felinos selváticos dieron paso a un enorme Gato Félix suspendido por cuerdas. Desde entonces, más de 300 globos diferentes han surcado los cielos de Nueva York, reflejando a los personajes más populares de cada generación infantil. La lista incluye íconos como Mickey Mouse, Snoopy, Popeye, la rana Gustavo, Superman, Spiderman, Bart Simpson, Goku, Sonic, Buzz Lightyear, Bob Esponja, Pikachu, Chase de la Patrulla Canina, los Minions y el reciente globo de Bluey, que se fotografió flotando sobre la Sexta Avenida el año anterior.

Impacto de la Cancelación y Próximos Pasos

A pesar de que el evento dejó de celebrarse durante tres años, de 1942 a 1944, debido a la Segunda Guerra Mundial, su continuidad parecía inamovible incluso durante la pandemia de Covid de 2020, cuando se realizaron con medidas especiales de seguridad. Solo una vez, en 1971, el desfile salió adelante sin sus característicos globos debido a la intensidad del viento. Este año, la cancelación por la tormenta representa un quiebre lógico y necesario para la seguridad pública, aunque no para el espíritu de la celebración.

La posposición no afecta la importancia comercial del evento, que sigue siendo el pistoletazo de salida para la campaña de ventas más importante del año. Desde su fundación en 1858, Macy's ha contribuido decisivamente a que la fiesta religiosa de la Navidad se asocie con el consumo, siendo pionera en la iluminación de escaparates y la primera tienda en acoger a Papá Noel ya en 1870. Este sábado, los neoyorquinos y los millones de espectadores en todo el mundo podrán presenciar la procesión de carrozas y los más de 100 globos programados para la edición centenario, incluyendo la anhelada réplica del hipopótamo que nunca fue devuelto hace más de noventa años.