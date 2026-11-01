Desfile de Catrinas en Madrid: Horario y Recorrido del Día de Muertos 2026

Descubre los detalles del Desfile de Catrinas en Madrid este 1 de noviembre. Conoce el horario de inicio a las 18:00 horas y el recorrido completo desde el Palacio Real.

Este domingo, 1 de noviembre de 2026, la capital española se viste de gala para acoger uno de los eventos culturales más vibrantes del año: el Desfile de Catrinas gigantes en Madrid. Esta celebración marca la conmemoración del Día de Muertos, una tradición de profundo significado para la comunidad mexicana que ha trascendido fronteras para convertirse en un acto de unión y festividad en el corazón de España.

Origen Y Simbolismo De La Tradicion

La fecha coincide con las fiestas de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos, momentos en los que la sociedad española tradicionalmente visita los cementerios y honra la memoria de sus seres queridos. Sin embargo, la llegada de esta celebración mexicana aporta un matiz distinto, caracterizado por la alegría, el color y la música, permitiendo que miles de mexicanos residentes en España compartan sus costumbres lejos de su tierra natal.

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Las catrinas son figuras esqueléticas femeninas, elegantemente vestidas y acompañadas por un sombrero de ala ancha, un símbolo que surgió hace más de un siglo y que la cultura popular ha consolidado como el emblema indiscutible de estas fiestas. Con el paso del tiempo, la escenificación ha evolucionado para incluir también representaciones masculinas, ampliando el abanico de figuras que participan en el homenaje a los difuntos.

Horario Y Puntos De Partida Del Evento

El evento principal, el gran desfile, está programado para comenzar puntualmente a las 18.00 horas. Los organizadores han elegido este horario estratégicamente para que la magia de las catrinas se desarrolle bajo el cielo nocturno de Madrid, aprovechando la luz del atardecer para realzar los colores y detalles de los trajes. La entrada es gratuita, lo que invita a un gran número de espectadores a disfrutar de la festividad sin barreras económicas.

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La salida oficial del cortejo tiene lugar en el Palacio Real, una ubicación emblemática que sirve de telón de fondo para el inicio de la procesión. Desde este punto histórico, la comitiva dará comienzo a su marcha, atrayendo la atención de numerosos ciudadanos y turistas que desean presenciar este espectáculo cultural único en la capital.

Recorrido Completo Por El Centro De Madrid

El itinerario establecido para el Desfile de Catrinas recorre las arterias más céntricas de la ciudad. Después de partir de la Plaza de Oriente, junto al Palacio Real, el cortejo avanzará por la Calle de Bailén. Esta vía conducirá a los participantes hacia la histórica Calle Mayor, una de las calles más antiguas y representativas de la villa.

El recorrido finalizará en la Plaza Mayor, el espacio público más emblemático de Madrid y escenario tradicional de grandes actos festivos. Al llegar a este destino, la celebración alcanzará su punto álgido, permitiendo a los asistentes disfrutar de la gastronomía típica, los colores vibrantes y la música que complementan la experiencia. Este final cierra el círculo de una ruta que conecta varios de los monumentos más importantes de la ciudad.

Recomendaciones De Transporte Y Accesos

Se estima que cientos de personas participarán activamente en la parada, mientras que miles de espectadores acompañarán el recorrido. Debido a la alta afluencia prevista, las autoridades y organizadores recomiendan encarecidamente el uso del transporte público. El acceso más directo para los espectadores que desean ver la salida del desfile es la estación de metro Ópera, situada en las líneas 2 y 5.

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Esta estación se encuentra estratégicamente ubicada junto a la Plaza de Oriente y el Palacio Real, facilitando el acceso inmediato a la zona de inicio. Para aquellos que quieran presenciar el final del desfile, la Plaza Mayor está a pocos minutos caminando tanto desde la estación de Ópera como desde la de Sol, que también cuenta con múltiples conexiones de metro y autobús.

Refuerzos De Transporte Publico Para La Fiesta

Con el objetivo de facilitar la movilidad de todos los asistentes durante el Día de Todos los Santos, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, conocida como EMT, ha habilitado autobuses especiales y ajustado sus horarios. Estos refuerzos están diseñados para gestionar el flujo masivo de personas que saldrán de las zonas céntricas hacia sus hogares o hacia los cementerios para visitar a sus familiares.

Los ciudadanos deben consultar los horarios especiales tanto de la EMT como de los servicios funerarios y cementerios de Madrid para planificar sus movimientos con antelación. Esta coordinación logística es esencial para garantizar que la celebración del Desfile de Catrinas se desarrolle con normalidad y seguridad, permitiendo que todos disfruten de esta fusión cultural sin inconvenientes mayores.