La tormenta traslada el desfile de Macy's al sábado. Bandas de Hawái y Tennessee reciben ayuda económica para extender su estancia en Nueva York.

El emblemático Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's, en la ciudad de Nueva York, ha sufrido un desplazamiento histórico debido a las inclemencias meteorológicas. La llegada de un vasto sistema de tormentas, caracterizado por intensas lluvias y vientos fuertes, ha obligado a los organizadores a cancelar la actuación programada para el jueves y replantear la logística del evento. Esta decisión marca la primera vez en la historia que este icónico desfile se traslada de manera significativa por causas climáticas, afectando directamente a los cientos de músicos que participaron en las preparaciones.

Causas Climáticas y Precedente Histórico

La principal razón detrás de este cambio de fecha es la incompatibilidad entre las condiciones atmosféricas actuales y los elementos visuales del espectáculo. Los globos gigantes, que son una seña de identidad del desfile, representan un riesgo considerable en presencia de ráfagas de viento severas. Las autoridades de la ciudad y los productores del evento determinaron que la seguridad de los participantes y del público era prioritaria, lo que llevó a la imposibilidad de llevar a cabo la marcha en las calles de Manhattan tal como estaba previsto originalmente.

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Este aplazamiento no solo altera el calendario de las calles neoyorquinas, sino que también desafía la tradición de décadas que asocia el día festivo con esta celebración específica. La tormenta, que afectó a una gran parte del este del país, puso de manifiesto la vulnerabilidad de eventos al aire libre de esta magnitud frente a fenómenos naturales imprevisibles, estableciendo un nuevo protocolo para situaciones futuras similares.

Banda de Hawái: Recaudación y Logística Aérea

Para los integrantes de la banda Nā Koa Aliʻi All-State Marching Band, originaria de Hawái, la situación planteó un desafío logístico y financiero de enorme envergadura. El grupo, compuesto por 340 estudiantes de secundaria provenientes de 44 escuelas del estado, junto con 200 acompañantes, había viajado cientos de kilómetros bajo la premisa de una actuación única para el día festivo. Rickey Badua, director de la banda, explicó a CNN que el proceso de ensayo fue fragmentado debido a la dispersión geográfica de los estudiantes en varias islas, reunificándose solo una semana antes del evento en la ciudad de Nueva York.

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La necesidad de extender la estancia en Nueva York implicaba cubrir gastos que superaban los US$ 700.000, una cifra que parecía inalcanzable para la comunidad estudiantil. Sin embargo, la respuesta del público fue inmediata y generosa. Hawaii News Now, afiliado a CNN, confirmó que el grupo alcanzó la meta de recaudación necesaria para permanecer en la ciudad. Además, Alaska Airlines y Hawaiian Airlines colaboraron activamente ofreciendo un vuelo adicional desde Nueva York hacia Seattle para el sábado, facilitando el regreso de los estudiantes a Hawái sin costes adicionales por cambios de reserva.

Apoyo Comunitario en Tennessee y Texas

La solidaridad también se hizo presente en otros grupos afectados, como la banda de la escuela secundaria Dobyns-Bennett de Kingsport, Tennessee. El director de esta agrupación, Lafe Cook, relató a la cadena WCYB que su objetivo era rendir homenaje a la fallecida Dolly Parton a través de su actuación. Ante la incertidumbre del aplazamiento, la comunidad local y la propia banda organizaron una recaudación de emergencia que superó los US$ 200.000 en una sola noche, permitiendo reservar las habitaciones de hotel y el autobús chárter en Manhattan.

De manera similar, la banda Pride of Pearland de la escuela secundaria de Pearland, Texas, se encontró en una situación comparable. Con aproximadamente 500 miembros, el grupo se encontraba disfrutando de la función vespertina del musical Wicked en Broadway cuando recibió la noticia del cambio de fecha. Aunque no se especificaron detalles financieros exactos para este grupo en la fuente original, su presencia en la Gran Manzana subraya el impacto extendido que la decisión tuvo en músicos procedentes de diversos estados alejados, quienes debieron adaptar sus planes de viaje improvisadamente.

Impacto en la Experiencia del Desfile

La reprogramación del evento para el sábado implica cambios sustanciales en la experiencia planificada tanto para los artistas como para los espectadores. Tradicionalmente, el desfile es un evento centrado en el Día de Acción de Gracias, pero el traslado rompe con esta arraigada costumbre. Los organizadores han tenido que ajustar las rutas y los horarios, asegurándose de que las condiciones meteorológicas permitieran la seguridad de los participantes.

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Para las bandas, esta pausa forzada se convierte en una prueba de resiliencia. Aunque la motivación inicial era celebrar una fecha específica, el apoyo recibido de aerolíneas, medios de comunicación y donantes anónimos ha transformado la adversidad en una oportunidad de demostrar el poder de la colaboración comunitaria. La situación recuerda a los espectadores que detrás de la magia visual del desfile hay cientos de jóvenes que han invertido meses de esfuerzo, a veces separados de sus familias, para llegar a la meta y, en este caso, superar un obstáculo natural inesperado.