Desesperado escritor no logra entrevista en televisión española

Un escritor desdichado no logra obtener una entrevista en televisión española, pese a su campaña de propaganda y a los esfuerzos de sus asistentes.

En otros tiempos más benignos sí me invitaban a ciertos programas de entrevistas en la televisión española . Hablo, claro, de hace veinte años o más, cuando yo todavía era delgado y parecía un escritor de éxito.

Desesperado porque mi nueva novela «Los golpistas» no está vendiéndose tan bien como mi novela anterior «Los genios», he montado una impúdica campaña de propaganda para que me inviten a un programa de la televisión española y me entrevisten, siquiera unos minutos piadosos, sobre mis asistentes en España, Domingo y Luis, que son una pareja encantadora.

Mis asistentes en España, Domingo y Luis, han mortificado con llamadas, mensajes y correos a los programas más populares de entrevistas que se emiten en las cadenas privadas y públicas de la televisión española, ofreciéndome como invitado estelar, mintiendo con descaro, y con mi expreso consentimiento, sobre las supuestas virtudes que me adornan: celebridad de las televisiones americanas, niño terrible de las letras hispanoamericanas, expresidente de mi país en el exilio, agente retirado de la CIA, hombre de sospechosa fortuna y amante confundido y de buen corazón.

Los ruegos y las súplicas de mis asistentes han caído como una lluvia de drones iraníes sobre las producciones de los programas españoles más exitosos, de mayor audiencia, a saber: el de Pablo, el de David, el de Marc, el de Aimar, el de Bertín, el de Iker, contando solo a los de la noche, pero también han incordiado de modo incesante a los programas matutinos y vespertinos, por ejemplo: el de Ana Rosa, el de Susanna, el de Sonsoles, el de Risto, el de Cristina y otros más.

Nadie ha respondido, ni siquiera por piedad o compasión, salvo uno, Jenaro, un caballero, un hombre de honor, quien, al ver en mí a un perdedor masacrado por el infortunio, me ha ofrecido una entrevista que grabaríamos, si hay suerte, el segundo semestre del próximo año. La pregunta quemante es entonces la siguiente: si ningún programa nocturno, vespertino o matutino de la televisión española desea entrevistarme, ¿es porque no tiene el menor interés en lo que yo pueda decir?

Sí, eso es exactamente cierto. ¿Significa entonces que me ven como un invitado deleznable, inconveniente, prescindible? Sí, eso es indudablemente cierto. ¿Será que esos programas no invitan nunca a escritores como tertulianos, porque los consideran tediosos?

No, claro que invitan a muchos escritores de éxito, populares, que les dan buenos números de audiencia, como el gran Pérez-Reverte, como el notable Gómez-Jurado, pero no a mí, porque me ven como un plomo, un peso muerto, un paso en falso, una rémora.

Dragó, que en paz descanse, me hizo una entrevista preciosa, en la que hablamos de las erecciones que nos resultaban ateas, ingobernables, es decir, auténticos motines, sublevaciones, golpes de Estado, y de las pastillas azuladas que tomábamos para propiciarlas y fortificarlas, y de mis andanzas como señorito con sombrero y canalla sentimental, y solo nos liamos discutiendo un momento porque yo no alcanzaba a ver la belleza en la fiesta de los toros, cuya crueldad aún me perturba.

Quintero, el loco de la colina, que en paz descanse, me entrevistó en un hermoso teatro en Sevilla y, durante sus largos, calculados silencios, me hizo llorar, recordando a mi padre, viendo en él, un artista de la palabra, al padre que hubiera querido tener. Buenafuente, un genio del humor, me entrevistó en su programa nocturno y quedé en deuda con él, pues me pareció un tipo noble, entrañable, que soñaba con triunfar en las televisiones de Nueva York y acaso no era consciente de cuánto le queríamos ya en América, por tantas risas que nos había regalado.

Y hasta derrapé en las orgías vocingleras, carnavalescas de Sardá, promocionando en vano una novela, promocionándome a mí mismo, también en vano. Y la señorial Ana Rosa, una diva, una esfinge, me sentó a su mesa una mañana, me trató con un cariño que yo no merecía y me ofreció ficharme como su esporádico tertuliano bien remunerado, pero decliné porque mis amores se hallaban al otro lado del mar.

Pero ahora nadie quiere perder su tiempo conmigo en la televisión española, y debo aceptarlo con humildad y resignación, como una corrosión que el paso del tiempo ejerce en los contornos de mi perfil público. Sin embargo, algo tengo que hacer para mejorar las ventas de la novela.

Así las cosas, me pregunto si debo viajar a Madrid en los próximos días y presentarme un sábado por la tarde en la feria del libro del Retiro, en la caseta de mi editorial, Galaxia Gutenberg. Tengo el boleto aéreo comprado hace meses, y el hotel reservado, pero no estoy seguro de que me conviene viajar. Me explico: cada día que paso en Europa, pierdo dos días de vida en América. Duermo bien en América, duermo fatal en Europa. Soy un hombre de América, no de Europa





abc_cultura / 🏆 62. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Entrevista Televisión Española Escritor Campaña De Propaganda Asesores No Lograr Entrevista

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El disputado 'Rosco' de 'Pasapalabra', la llave del horario estelar en la televisión españolaEl concurso sostiene la audiencia de la tarde en Antena 3, logra a diario el minuto de oro de la televisión y abre el camino al informativo de Vallés y, después, al programa de Motos....

Read more »

Marruecos logra lo imposible: desentierran un superdepredador marino y cambia la historia del océanoEn los yacimientos mineros de Sidi Chennane han desenterrado fósiles de una nueva y colosal especie de mosasaurio, que habitó la Tierra hace 66 millones de años. Más información: Marruecos cambia las normas: demuestra que uno de sus desiertos fue un mar con hasta 200 metros de profundidad.

Read more »

La ruptura definitiva entre Puig Brands y Estée Lauder afecta al sector cosméticoLa ruptura definitiva de negociaciones entre Puig Brands y Estée Lauder ha deteriorado significativamente el aspecto técnico de las acciones de Puig, con el valor confirmando una tendencia bajista y aumentando la presión vendedora. El valor se encuentra cerca de un último nivel de soporte en torno a los 15,25 euros; si no logra rebotar, podría regresar a mínimos históricos de 13,11 euros.

Read more »

El último diálogo entre Polifemo y PenélopeLa cineasta Paula Ortiz escribe un pequeño guion, la escena 'inédita' de 'La Odisea' que rodaría, en la que Penélope y Polifemo se dan réplica con solo mirarse

Read more »