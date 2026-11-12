Descuento del 60% en maillots y culotes de ciclismo en Sport Life Ibérica

Sport Life Ibérica aplica un 60% de descuento en equipamiento de ciclismo Odyssey y EKOI. Detalles sobre precios, materiales y política de privacidad vigente.

Sport Life Ibérica S.A.U. ha implementado una promoción comercial que otorga un 60 por ciento de descuento en artículos seleccionados de equipamiento deportivo, destacando el maillot Odyssey y los culotes de la marca EKOI. Esta oferta económica está diseñada para usuarios que buscan equipamiento de alta resistencia térmica y funcionalidad durante la práctica del ciclismo en condiciones climáticas frescas. Los productos afectados incluyen prendas técnicas con fibras polares de alta densidad y tejidos hidrófugos, ofreciendo una solución integral para la autonomía y el abrigo durante las salidas al aire libre.

Detalles técnicos del maillot Odyssey promocionado

El maillot Odyssey es la pieza central de esta campaña de reducción de precios, caracterizada por el uso exclusivo de una fibra polar con un gramaje específico de 230 g/m². Este material ha sido seleccionado por su alta resistencia al pilling, asegurando la integridad de la prenda tras múltiples lavados y usos intensivos. La capacidad de carga excepcional del diseño permite un almacenamiento óptimo mediante bolsillos de fácil acceso, facilitando la manipulación de objetos incluso mientras el ciclista está en movimiento.

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Además de su capacidad térmica y de almacenamiento, la prenda incorpora un protector inferior de cremallera específico. Este elemento de diseño técnico tiene la función precisa de evitar el roce con el culote, mejorando la comodidad biomecánica del deportista. La asociación de estos materiales y características técnicas posiciona al producto como una opción sólida para mantener la calidez y la autosuficiencia durante expediciones deportivas en climas fríos.

Precios y oferta especial en culotes EKOI Cargolo

La promoción se extiende a otro componente esencial del equipo ciclista: los culotes largos hidrófugos de la línea EKOI Perf Cargolo. Para los consumidores interesados en adquirir este artículo, el precio final se ha reducido drásticamente hasta los 100,83 euros. Esta cifra representa una caída significativa respecto al precio original de la prenda, que figuraba anteriormente en 252,07 euros, reflejando fielmente el porcentaje de descuento del 60 por ciento anunciado en la campaña.

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La disponibilidad de estos culotes hidrófugos está vinculada a un proceso de registro previo en la plataforma digital de la empresa. Los usuarios deben acceder al enlace específico proporcionado por la marca para visualizar el precio final y completar la transacción. Esta estrategia comercial combina la atracción del producto técnico de alto rendimiento con una reducción de coste considerable, incentivando la adquisición inmediata por parte de la base de usuarios registrada.

Marco legal y tratamiento de datos por Sport Life Ibérica

El proceso de adquisición de estos productos requiere el consentimiento expreso del usuario para el tratamiento de datos personales por parte de Sport Life Ibérica S.A.U., entidad identificada con el CIF A-82090952. La empresa opera desde su domicilio social ubicado en la calle Nestares número 20, código postal 28045 de Madrid, España. Los canales de comunicación oficial incluyen el teléfono 913470100 y la dirección electrónica sportlifeiberica@slib.es.

Los datos recopilados durante la compra, que incluyen nombre, apellidos, dirección postal, teléfono y fecha de nacimiento, se utilizan con fines de prospección de mercado y marketing electrónico. El consentimiento para el registro de usuario es independiente del consentimiento para el envío de publicidad. La información puede comunicarse a terceros en sectores como telecomunicaciones, finanzas, seguros, moda y automoción, tanto en formato convencional como electrónico.

Seguridad, derechos y contacto con la empresa

Sport Life Ibérica S.A.U. ha implementado medidas de seguridad para la custodia de la información y ha designado a un Delegado de Protección de Datos. Las comunicaciones relacionadas con la seguridad de datos o la retirada del consentimiento pueden dirigirse a dpo@slib.es o por correo postal al domicilio en Madrid. La empresa retiene los datos bloqueados durante un plazo máximo de cinco años para hacer frente a responsabilidades legales tras finalizar el tratamiento.

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Los usuarios mantienen el derecho de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos dirigiéndose al domicilio social o mediante el formulario web disponible. Para reclamaciones externas, se puede contactar con la Agencia Española de Protección de Datos en la calle de Jorge Juan número 6, código postal 28001, Madrid. El usuario debe garantizar ser mayor de 16 años y veraz en la información proporcionada al momento del registro y la inscripción.