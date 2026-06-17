Descubrimientos arqueológicos sin precedentes en las obras del tren HS2 de Reino Unido

Las obras de la línea ferroviaria HS2 han sacado a la luz un tesoro arqueológico que abarca desde la Edad del Hierro hasta la época moderna, incluyendo templos romanos, iglesias medievales, asentamientos y objetos de excepcional conservación que revelan las antiguas creencias y estructuras sociales de Britania.

Las obras de la línea ferroviaria HS2 en Reino Unido han permitido uno de los programas de excavación arqueológica más amplios realizados hasta ahora en el país.

Antes de construir vías, estaciones, puentes y túneles, los equipos de excavación han sacado a la luz restos que abarcan desde la Edad del Hierro hasta la época moderna, revelando un panorama fascinante de la historia y las creencias de distintas comunidades. Uno de los hallazgos más llamativos apareció en Stoke Mandeville, donde los arqueólogos excavaban una iglesia medieval levantada en 1080 y reformada varias veces antes de su abandono definitivo, descubriendo que el edificio se encontraba sobre un templo romano anterior.

La excavación reveló esculturas de gran calidad y una jarra romana hexagonal de vidrio que conservaba amplias partes intactas pese a haber permanecido enterrada durante más de un milenio. Rachel Wood, arqueóloga principal del yacimiento, destacó la rareza de las piezas encontradas, subrayando que son hallazgos realmente poco frecuentes en Reino Unido. Entre los objetos más notables destaca una figura de madera que representa a un hombre, fechada en los primeros momentos de la presencia romana en Britania.

La pieza sobrevivió cerca de 2.000 años gracias a la falta de oxígeno en la capa de arcilla donde permaneció enterrada, y los detalles del cabello y de la túnica siguen siendo evidentes. Su conservación exigió un proceso complejo que incluyó mantener la madera húmeda, tratarla con polietilenglicol y someterla después a un secado por congelación a menos 40 grados bajo cero.

El arqueólogo Iain Williamson enfatizó la importancia de la figura porque abre nuevas preguntas sobre la identidad y el significado de la representación, señalando que la supervivencia de una figura de madera como esta es extremadamente rara para el periodo romano en Gran Bretaña. La ruta de HS2 también permitió localizar el llamado tesoro de Hallaton, formado por unas 300 monedas de la Edad del Hierro acuñadas hace unos 2.175 años en la actual Francia.

Las piezas muestran la cabeza del dios Apolo por una cara y un toro por la otra. Los especialistas aún discuten si se utilizaron como ofrenda, como marcador territorial o como reserva guardada para tiempos difíciles.

Además, se descubrió un asentamiento romano de gran relevancia en Blackgrounds. El enclave apareció apenas medio metro bajo la superficie y conservaba edificios residenciales e industriales, pozos, monedas y una calzada de diez metros de ancho. La presencia de joyas, cerámica de calidad y objetos de uso cotidiano apunta a una comunidad acomodada.

James West, responsable del yacimiento para MOLA, considera que el hallazgo puede cambiar la visión sobre la presencia romana en la región, afirmando que el lugar tiene potencial para transformar la comprensión del paisaje romano de esta zona y de áreas más amplias. En el contexto de la iglesia medieval de Stoke Mandeville se encontraron varios grabados interpretados como marcas de protección, conocidas como marcas de brujería o brujería popular, aunque algunos expertos también contemplan que pudieron servir como relojes solares.

Estas marcas protectoras, junto con las piezas depositadas bajo tierra y otros indicios, mostraron cómo distintas comunidades interpretaron riesgos que consideraban presentes en su entorno. Estas inscripciones encajan con otros ejemplos conocidos en distintos puntos de Reino Unido y muestran cómo ciertas comunidades intentaban defenderse de amenazas que consideraban reales aunque no pudieran verlas.

A lo largo del recorrido también surgieron cementerios anglosajones y romanos; en uno de ellos, datado entre los siglos V y VI, cerca de tres cuartas partes de las tumbas contenían objetos de gran calidad que sugieren la existencia de una comunidad acomodada. Las investigaciones no se limitan a la Antigüedad: las fotografías aéreas permitieron identificar los restos de un jardín isabelino en Rushton, Northamptonshire, y un gran foso octogonal asociado a la propiedad.

Las excavaciones sacaron a la luz un jardín de alrededor de 1600 que había permanecido olvidado. El especialista en historia del paisaje Paul Stamper destacó la relevancia del conjunto, señalando que es uno de los jardines isabelinos más emocionantes que se han descubierto en el país. La fase actual del proyecto se centra en estudiar y difundir todo el material recuperado a través de un consorcio denominado HS2 Archaeology, que pondrá la información a disposición de investigadores y público.

Duncan Wilson, director ejecutivo de Historic England, señaló que el análisis detallado permitirá comparar y relacionar numerosos yacimientos surgidos a lo largo del recorrido, enriqueciendo el conocimiento del patrimonio histórico británico





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