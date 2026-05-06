Descubriendo Els Poblets: Un Tesoro Histórico y Natural en la Marina Alta de Alicante

Un recorrido detallado por Els Poblets, explorando su legado romano, sus raíces árabes, su arquitectura defensiva y la belleza de su costa alicantina.

Els Poblets se erige como un rincón cautivador en la costa norte de la provincia de Alicante , específicamente en la comarca de la Marina Alta .

Situado a escasos ocho kilómetros de la vibrante ciudad de Dénia y abrazado por el curso del río Girona, este municipio se presenta como un destino ideal para quienes buscan tranquilidad y un contacto genuino con la historia. Con una población que no alcanza los tres mil habitantes, la localidad ofrece una escala humana que permite al visitante recorrer sus rincones más emblemáticos sin prisa.

El origen de este asentamiento es profundamente árabe, habiendo nacido de la unión de tres antiguas alquerías que en su día marcaron la identidad del territorio: Setla, Mirarosa y Miraflor. Durante siglos, estos núcleos funcionaron de manera independiente, manteniendo sus propias costumbres y estructuras sociales, hasta que la unión administrativa definitiva se produjo en el año 1971.

No fue sino hasta 1991 cuando el Consell de la Generalitat Valenciana aprobó oficialmente el nombre de Els Poblets, consolidando así la identidad de un municipio que es, en esencia, una amalgama de historias locales. El paisaje está íntimamente ligado al río Girona, cuya presencia ha sido fundamental para el desarrollo de una agricultura próspera.

A lo largo de los siglos, las riberas del río han sido testigos del cultivo intensivo de olivos, almendros y vides, dejando un legado de caminos rurales, casas de labranza y antiguas almazaras que aún hoy pueden apreciarse. Esta simbiosis entre la naturaleza y el trabajo humano crea un entorno donde el casco urbano y el campo se entrelazan armoniosamente. Si nos desplazamos hacia la costa, encontramos uno de los mayores atractivos del municipio: la playa de l’Almadrava.

Con una extensión aproximada de un kilómetro, esta zona destaca no solo por su serenidad, sino por el significado de su nombre. El término Almadrava hace referencia a una ancestral técnica de pesca del atún, implementada durante la época morisca, que consistía en el despliegue de redes estratégicas para conducir a los peces hacia aguas más someras.

Al caminar por la orilla, es notable la presencia de cantos rodados, materiales que el río Girona ha transportado durante milenios hasta depositar los sedimentos en su desembocadura. Sin embargo, el verdadero tesoro arqueológico se encuentra justo al lado: el yacimiento romano de l’Almadrava. Este sitio corresponde a una villa marítima que floreció entre los siglos I y V d.

C. Las excavaciones han revelado una estructura fascinante dedicada principalmente a la alfarería, donde se han identificado hornos, pozos, porches para el secado de piezas y habitaciones destinadas a los obreros. La producción se centraba en tejas y, muy especialmente, en ánforas, esos recipientes esenciales para el comercio marítimo de la antigüedad que transportaban vino, aceite y salazones por todo el Mediterráneo.

La ubicación de esta villa no fue casual, ya que se encontraba vinculada a la Vía Augusta, la carretera romana más importante de Hispania, lo que facilitaba enormemente el intercambio comercial y el flujo de mercancías y personas. El patrimonio histórico de Els Poblets se complementa con la imponente presencia de la torre de Mirarosa.

Esta construcción defensiva, erigida entre los siglos XV y XVI, se alza como un centinela de piedra que antaño vigilaba los accesos a la población desde el entorno del río Girona. Con una altura de unos once metros y distribuida en tres plantas, la torre es un recordatorio tangible de una época en la que la seguridad costera era prioritaria debido a las incursiones piratas.

Con el crecimiento del núcleo urbano de Mirarosa, la torre quedó integrada en el tejido de la ciudad, pero nunca perdió su aura de fortaleza. Actualmente, está declarada Bien de Interés Cultural, lo que garantiza su preservación como uno de los hitos más reconocibles del municipio.

Además de la torre, el corazón del pueblo alberga la iglesia de Sant Josep y la parroquia del Salvador, templos que representan la fe y la cohesión social de los antiguos núcleos que dieron origen al municipio actual. En definitiva, visitar Els Poblets no consiste en acudir a un único monumento espectacular, sino en disfrutar de la suma de pequeños tesoros: desde el legado romano y la arquitectura defensiva medieval hasta el paisaje agrícola moldeado por el río y la brisa marina.

Es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, invitando a la reflexión sobre cómo el mar, la tierra y la historia se han unido para crear una comunidad pequeña en tamaño, pero inmensa en riqueza cultural





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Els Poblets Alicante Yacimiento Romano Marina Alta Historia Valenciana

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Què hi ha darrere l'enduriment de les multes per incivisme impulsat per governs municipals del PSC?Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, el Vendrell i Lleida han modificat darrerament les seves ordenances de civisme ampliant els comportaments punibles a l'espai públic Els experts alerten que...

Read more »

La plataforma d'assaig d'eòlica marina prevista al golf de Roses estaria a punt de desencallar-seEls detractors del projecte alerten del seu 'perill' ambiental, avisen que s'hi oposaran judicialment i assenyalen que el Plemcat 'contradiu els interessos de protecció i conservació de la natura'...

Read more »

Nueva subasta de Letras del Tesoro: esta es la rentabilidad a seis y doce mesesConsulta la rentabilidad de este papel en la subasta del organismo dependiente del Ministerio de Economía

Read more »

La rentabilidad de las Letras del Tesoro a un año escala al 2,63%La primera subasta de Letras del Tesoro del mes de mayo se ha saldado con resultado mixto. La buena noticia para los ahorradores es que el tipo de interés medio de los títulos...

Read more »

La rentabilidad de las Letras del Tesoro a un año escala al 2,63%La primera subasta de Letras del Tesoro del mes de mayo se ha saldado con resultado mixto. La buena noticia para los ahorradores es que el tipo de interés medio de los títulos...

Read more »

Las expectativas de subida de tipos impulsan la rentabilidad de las letras del Tesoro a máximos desde septiembre de 2024España inaugura mayo con la venta de 6.463 millones en deuda a seis y 12 meses

Read more »