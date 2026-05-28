Descubren una nueva especie de pulpo azul en las Islas Galápagos

Científicos identifican Microeledone galapagensis, un diminuto pulpo de carne azul encontrado a casi dos mil metros de profundidad, gracias a escáneres CT que permitieron su estudio sin dañar el espécimen.

Un equipo de científicos ha anunciado el hallazgo de una nueva especie de pulpo en las Islas Galápagos, un descubrimiento que ha despertado gran interés en la comunidad biológica.

El animal, pequeño suficiente para caber en la palma de una mano, presenta una carne de tono azul intenso y ojos desproporcionadamente grandes que le confieren un aspecto casi caricaturesco. En 2015, un vehículo submarino operado a distancia captó imágenes del cefalópodo desplazándose entre los sedimentos a una profundidad de aproximadamente 1.773 metros bajo la superficie del océano.

Desde el barco de investigación, los miembros de la tripulación comentaron con admiración el hallazgo, comparando al diminuto organismo con un peluche viviente. Tras una larga fase de papeleo y logística, el ejemplar, una hembra preservada en formaldehído, fue trasladado al Field Museum de Chicago, donde la curadora emérita de invertebrados, Janet Voight, lo identificó como una especie desconocida hasta entonces: Microeledone galapagensis.

Para estudiar la morfología del nuevo pulpo sin dañarlo, los investigadores recurrieron a la tomografía computarizada de alta resolución, generando miles de imágenes de rayos X que se combinaron en un modelo tridimensional detallado. Este escaneo permitió a Voight determinar la posición filogenética del organismo dentro de la familia Megaleledonidae, comparándolo con su única congénere conocida, Microeledone mangoldi, descrita en 2004 a partir de ejemplares hallados cerca de Nueva Caledonia.

Ambas especies comparten características como una piel lisa, órganos del embudo prominentes y una ausencia de pigmentación en el manto, pero se distinguen por la coloración del revestimiento interno del manto, presente sólo en la nueva especie galapagueña. Además, el estudio sugiere que la capacidad de estas criaturas para ocultar presas bioluminiscentes podría ser una adaptación convergente surgida de forma independiente en distintos ambientes de gran profundidad.

El descubrimiento subraya la escasa comprensión que la humanidad tiene del fondo marino, una zona que, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, permanece prácticamente inexplorada, con menos del 0,001 % de su superficie cartografiada. Expertos como Jim Barry, científico principal del Monterey Bay Aquarium Research Institute, resaltan la complejidad del sistema nervioso de los pulpos, considerándolo el más avanzado entre los invertebrados, lo que podría explicar sus comportamientos singulares y su capacidad de adaptación.

La identificación de Microeledone galapagensis no solo amplía el catálogo de biodiversidad de la región, sino que también abre la puerta a futuras investigaciones sobre la evolución de los cefalópodos en hábitats abisales y sobre los posibles lazos biogeográficos entre poblaciones de océanos Pacífico y Atlántico. Este hallazgo ejemplifica cómo la combinación de tecnología de vanguardia y colaboración internacional puede revelar secretos ocultos en los rincones más profundos del planeta





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