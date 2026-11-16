Descubren tumbas colectivas de la Edad del Bronce en Cabo Trafalgar

Una investigación liderada por Eduardo Vijande-Vila revela enterramientos colectivos en el Cabo de Trafalgar, posiblemente los últimos ejemplos de arquitectura megalítica en la península ibérica.

Una investigación científica reciente ha identificado dos enterramientos colectivos pertenecientes a la Edad del Bronce en el Cabo de Trafalgar, una zona costera estratégica del sur de España. Los arqueólogos sugieren que estas estructuras funerarias podrían ser entre los últimos ejemplos de arquitectura megalítica jamás construidos en la península ibérica. Este hallazgo desafía la cronología tradicional sobre el abandono de este tipo de monumentos en la región durante ese periodo histórico.

Descubrimiento arqueológico en el sur de España

El estudio, encabezado por Eduardo Vijande-Vila de la Universidad de Cádiz, se centra en el análisis de dos monumentos excavados durante los años 2021 y 2022. Estas estructuras se encuentran separadas por una distancia de aproximadamente 180 metros, lo que indica una planificación espacial cuidadosa por parte de las comunidades que las utilizaron. El equipo investigador empleó modelos estadísticos bayesianos para determinar la cronología exacta de su uso, obteniendo datos precisos sobre la duración de las prácticas funerarias en este enclave.

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Los resultados indican que ambas tumbas fueron utilizadas de manera simultánea a lo largo de varias generaciones. Específicamente, la primera de las sepulturas presenta una deposición posterior fechada entre los años 1610 y 1440 antes de Cristo. Estas fechas corresponden estrictamente a los individuos que fueron enterrados dentro de las cámaras, lo que proporciona un límite temporal seguro para el uso del sitio, aunque no determina directamente la fecha de construcción inicial de los monumentos.

Análisis forense de las estructuras funerarias

El examen detallado de los restos óseos revela patrones complejos de manipulación humana. La mayoría de los huesos se encontraban agrupados y fuera de su posición anatómica original, lo que evidencia rituales funerarios que involucraban el movimiento y la recomposición de los cuerpos. Sin embargo, en la primera sepultura se halló el esqueleto de una mujer adulta que conservaba su disposición anatómica intacta, acompañada de objetos de alto valor. Según las dataciones realizadas, esta mujer fue la última persona enterrada en dicha cámara antes de que dejara de utilizarse para nuevas inhumaciones.

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Las dos construcciones presentan diferencias arquitectónicas notables que reflejan adaptaciones técnicas o diferencias funcionales. La primera tumba combina un corredor formado por grandes losas verticales con una cámara ovalada excavada directamente en el terreno natural. En contraste, la segunda estructura es una tumba de tipo corredizo, caracterizada por un pasillo de acceso y una estancia circular de 2,9 metros de diámetro. En el interior de esta segunda cámara se identificó un pilar central compuesto por tres grandes piedras que servían de soporte estructural.

Reinterpretación histórica y resistencia cultural

Los investigadores proponen que la falsa cúpula original de la segunda tumba probablemente se derrumbó, lo que obligó a los constructores a remodelar la cámara para recuperar su estabilidad. Esta intervención técnica sugiere un mantenimiento continuo del sitio a lo largo del tiempo. Además, la presencia de estas estructuras en el sur de la península durante la Edad del Bronce, cuando las sepulturas individuales estaban ganando protagonismo, plantea interesantes preguntas sobre la persistencia de tradiciones antiguas frente a nuevos modelos sociales.

Los autores relacionan la continuidad de los enterramientos colectivos con una posible resistencia cultural frente a los procesos de diferenciación social e individualización que caracterizaban a otras comunidades de la época. Esta interpretación sugiere que las comunidades locales valoraban profundamente la cohesión grupal representada por los rituales colectivos, rechazando gradualmente la tendencia hacia la monumentalización de tumbas individuales que predominaba en otras zonas de la geografía europea del bronce.

Ajuar funerario y significado del paisaje costero

El contenido de las tumbas ofrece evidencia tangible sobre el estatus social y las redes económicas de sus ocupantes. Entre los objetos recuperados en la primera tumba destacan dos pendientes de oro, tres cuentas de plata, piezas de mica verde y un peine de marfil. Estos elementos denotan un acceso privilegiado a materias primas valiosas y probablemente a rutas comerciales extensas. La segunda sepultura contenía un ajuar más reducido, compuesto principalmente por elementos de cobre arsenical, lo que podría indicar diferencias en el estatus o en el acceso a recursos entre los individuos enterrados.

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La ubicación de la necrópolis en un punto destacado del litoral atlántico, próximo al estrecho de Gibraltar, sugiere que el mar desempeñaba un papel económico y simbólico crucial para estas comunidades. Los autores consideran que la elección de este emplazamiento pudo estar relacionada tanto con las rutas de intercambio marítimo como con el significado funerario específico del paisaje costero. Este contexto geográfico refuerza la importancia del Cabo de Trafalgar como un centro neurálgico de interacción cultural durante la prehistoria reciente de la península ibérica.