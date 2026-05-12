Descubren ritual de decapitación y culto a los antepasados en La Palma

Bioarqueólogos revelan un extraño hallazgo en Canarias: cráneos manipulados de hombres adultos que sugieren rituales vinculados al culto a los antepasados en la isla de La Palma durante los siglos IX al XV, único en el archipiélago.

Un espectacular hallazgo arqueológico ha revelado una práctica ritual única en la isla de La Palma , dentro del archipiélago canario, vinculada a la decapitación y al culto a los antepasados.

El estudio, desarrollado por los bioarqueólogos Javier Velasco, Verónica Alberto Barrosa y Teresa Delgado, y publicado en la revista African Archaeological Review bajo el título *Empalados y exhibidos: manipulación de cráneos humanos entre la población prehispánica de las Islas Canarias*, ha descubierto seis cráneos en el Museo Benahoarita de La Palma y un séptimo en el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) de Tenerife, todos ellos con evidentes señales de manipulación intencionada. Estos restos, procedentes de individuos adultos y masculinos, presentan un tratamiento único, que incluye decapitación postmortem, separación de mandíbulas, limpieza meticulosa de tejidos blandos y perforaciones craneales, sugiriendo su posterior exhibición en rituales sociales.

Los datos cronológicos apuntan a que estas prácticas tuvieron lugar al menos desde el siglo IX, con mayor frecuencia entre los siglos XIV y XV, en un periodo de cambios culturales y contacto con poblaciones externas. A diferencia de los cráneos trofeo asociados a contextos de violencia, los rastros arqueológicos apuntan a que en La Palma se trataban de ceremonias vinculadas al culto a los antepasados, con un patrón ritual estandarizado que reforzaba la memoria colectiva y las identidades sociales.

Este comportamiento, inédito en Canarias, podría ofrecer pistas sobre rituales similares en el contexto amazige del norte de África durante el primer milenio de nuestra era. La investigación no solo identifica y describe el primer conjunto de cráneos manipulados documentados en Canarias, sino que también plantea preguntas sobre su origen: ¿fue una práctica importada por los primeros pobladores, un procedimiento local o un derivado del contacto con grupos posteriores?

Las respuestas podrían enriquecer el conocimiento sobre el sistema de creencias y conductas rituales de las antiguas culturas canarias. Este estudio, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, forma parte del proyecto SEVIOCAN, que analiza la semántica de la violencia en las comunidades indígenas de las Islas Canarias





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hallazgo Arqueológico Cráneo Manipulado Ritual De Culto La Palma Culturas Amaziges

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Intrahistoria del conflicto desde la perspectiva isleña: La crisis del hantavirus en CanariasLa noticia describe la tensión y la negociación entre el Gobierno regional de Canarias y el Gobierno central de España en torno a la crisis del hantavirus en un crucero que atracó en el puerto de Granadilla. La fuente del Gobierno regional relata la bronca que tuvo lugar entre Fernando Clavijo, presidente canario, y la troika de Moncloa, y cómo Madrid finalmente decidió atracar el barco en Tenerife.

Read more »

Canarias vuelve a reclamar la atención sanitaria global con la acción en Puerto de GranadillaLas autoridades de Canarias han destacado la solididad y la solidaridad del pueblo canario durante la gestión de la pandemia, en especial en la reciente acción del Puerto de Granadilla para el traslado de pasajeros afectados por un brote de hantavirus. Esta acción ha sido calificada por el personal sanitario como 'inédito', resaltando así la capacidad y la solidaridad de Canarias en su gestión de patógenos de alto riesgo.

Read more »

Fernández- Miranda, sobre la evacuación del Hondius en Canarias: 'El Gobierno, aunque sea a rastras, haJuan Fernández- Miranda, entiende el rechazo inicial del gobierno canario a la operación. No opina lo mismo Afra Blanco, que acusa a Clavijo de 'hacer política'.

Read more »

Tensión política en Canarias: Clavijo defiende posición y se pronuncia sobre polémica de las 'ratas nadadoras'La președintele del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, ha defendido la posición del Gobierno de Canarias en un choque de administraciones y se ha pronunciado sobre la polémica de las 'ratas nadadoras' y la amenaza potencial de los ratones para la salud, criticando la ridiculización y destacando el riesgo potencial.

Read more »