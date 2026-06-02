Descubren que los humanos usaban el fuego hace más de 1,8 millones de años

Un equipo de investigadores ha descubierto que los humanos usaban el fuego como combustible hace más de 1,8 millones de años en la cueva de Wonderwerk, Sudáfrica. Esto sugiere que los humanos fueron los responsables de utilizar el fuego de manera recurrente hace 1,07 millones de años y hace 1,79 millones de años en la misma cueva.

Un equipo de investigadores ha descubierto que los humanos usaban el fuego como combustible hace más de 1,8 millones de años en la cueva de Wonderwerk, Sudáfrica .

Esto sugiere que los humanos fueron los responsables de utilizar el fuego de manera recurrente hace 1,07 millones de años y hace 1,79 millones de años en la misma cueva. El estudio introduce un nuevo protocolo rápido y no destructivo para detectar restos de fuego en huesos de animales, lo que ha permitido a los investigadores determinar que muchos de los huesos que componían estos elementos en la cueva de Wonderwerk están quemados.

Esto sugiere que los humanos introdujeron el fuego en la cueva, lo que podría significar que los humanos fueron los responsables de utilizar el fuego de manera intencional hace más de 1,8 millones de años. El estudio también sugiere que los humanos no hicieron un uso completamente pasivo del fuego, sino que introdujeron el exterior hasta a 30 metros de profundidad en la cavidad para encender las agrupaciones de egagrópilas.

Esto podría significar que los humanos tenían una comprensión más avanzada del fuego y su uso que se pensaba anteriormente. El estudio tiene consecuencias interpretativas notorias para la prehistoria universal, relacionadas con la funcionalidad del fuego (por ejemplo, la cocción de alimentos)





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