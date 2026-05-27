Descubren pruebas de explotación minera de oro en época romana en el río Segre

Un estudio liderado por la UAB y la UDC confirma mediante datación por luminiscencia que las minas de oro aluvial del Segre fueron explotadas a gran escala durante el Imperio Romano, con implicaciones históricas importantes.

Un equipo interdisciplinar de investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y de la Universidade da Coruña (UDC) ha logrado un hallazgo histórico que confirma la explotación minera de oro a gran escala durante la época romana en el río Segre, en la región de los Pirineos .

Las evidencias, obtenidas mediante la técnica de datación por luminiscencia estimulada ópticamente (OSL), han sido publicadas en la revista 'Quaternary Geochronology'. Los sedimentos analizados provienen del depósito hidráulico conocido como Guilleteres d'All, un sistema de canales y galerías que los romanos empleaban para lavar el oro aluvial. Según los expertos, esta tecnología hidráulica permitía erosionar los depósitos auríferos mediante el agua, utilizando desde canales simples hasta complejas galerías inundadas a presión.

El estudio revela que la actividad minera estuvo activa durante el dominio romano, lo que aporta un dato crucial para entender la organización territorial y económica de la época. El oro del Segre era ya mencionado en fuentes islámicas medievales, pero hasta ahora no se había podido demostrar arqueológicamente una explotación a gran escala en época romana. El análisis OSL ha permitido datar los sedimentos con alta precisión, confirmando que el sistema minero estuvo en funcionamiento durante el Imperio Romano.

Las minas se encuentran en las terrazas fluviales del Segre, desde La Cerdanya hasta la llanura de Lleida, formadas por depósitos miocénicos arrastrados por el río. Los investigadores destacan que la ubicación de estas minas cerca de la antigua ciudad de Iulia Libica (actual Llívia) no es casual: esta fue la única ciudad documentada en toda la zona del Pirineo, lo que sugiere que tuvo un papel clave en la organización y explotación del oro.

Este descubrimiento arroja nueva luz sobre la historia de la minería en la Península Ibérica, mostrando la capacidad de los romanos para gestionar recursos a gran escala en áreas montañosas. Además de su importancia histórica, el estudio demuestra la eficacia de la técnica OSL para datar sedimentos en contextos arqueológicos complejos. Los investigadores subrayan que este método puede aplicarse a otros yacimientos mineros de la región para reconstruir la secuencia temporal de explotación.

La explotación de oro aluvial en el Segre no solo implica un avance tecnológico, sino también un modelo de gestión territorial que integraba la minería con la organización urbana. Este hallazgo abre nuevas preguntas sobre la extensión de la minería romana en los Pirineos y su impacto en el paisaje y la economía local. El equipo planea continuar las investigaciones para identificar más evidencias de la actividad minera y su relación con otros asentamientos romanos en la zona.

Sin duda, este descubrimiento consolida al río Segre como un escenario clave para entender la explotación de recursos en la antigüedad





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