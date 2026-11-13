Descubren primera iglesia nórdica confirmada en Groenlandia tras hallazgo de esqueleto

Arqueólogos confirman la existencia de la primera iglesia nórdica en Groenlandia mediante un esqueleto hallado en Qinngua, cerca de Brattahlíð, fechada entre 1100 y 1300.

Un equipo de arqueólogos ha confirmado el hallazgo de la primera iglesia nórdica en Groenlandia mediante la identificación de un esqueleto enterrado hace siglos. Este descubrimiento se llevó a cabo en Qinngua, una localidad situada en el sur de la isla, a tan solo cinco kilómetros de Brattahlíð. Este asentamiento fue uno de los primeros lugares donde se establecieron los exploradores europeos, liderados por Erik el Rojo.

El hallazgo proporciona evidencia directa de la presencia de la primera iglesia nórdica que aparece en el territorio desde hace 60 años. Los restos de este antiguo edificio de piedra llegaron a la isla hace más de mil años, lo que confirma la expansión del cristianismo y la estructura social de los colonos nórdicos en esta región ártica. La precisión del descubrimiento cambia la comprensión histórica de la época.

Also read Descubren un asentamiento romano con un taller de joyería de hace 2.000 años debajo de una urbanización de viviendas

El esqueleto confirma la identidad del edificio sagrado

Los investigadores llevaron años sospechando que los restos de un edificio de piedra en este lugar correspondían a una estructura religiosa. Durante las primeras excavaciones, realizadas en la década de los años 2000, identificaron un recinto rectangular de piedra con una construcción en su interior, una disposición habitual en los templos medievales. Sin embargo, faltaba encontrar enterramientos que confirmaran por completo la presencia de un cementerio cristiano.

Todo cambió este verano, cuando los arqueólogos localizaron un esqueleto, una orientación característica de los enterramientos cristianos. La posición de este cuerpo permitió confirmar finalmente que el recinto era un cementerio y que el edificio situado en su interior era una iglesia. Christian Edelfelt Koch Madsen, investigador principal del Museo Nacional, declaró que ahora no cabe duda de que se trata de una iglesia.

Advertisement

Distinción cultural entre inuit y colonos nórdicos

Christian Edelfelt Koch Madsen, investigador principal del Museo Nacional y coordinador de la investigación, explicó que las iglesias eran vitales en la sociedad nórdica. Esto las convierte en clave para comprender cómo se desarrolló su sociedad, especialmente sus estructuras de poder. La diferenciación en los métodos de enterramiento ofrece pistas claras sobre la identidad cultural de los fallecidos.

Madsen señaló que los inuit son enterrados en cámaras cubiertas de piedra, mientras que los nórdicos son enterrados en cementerios. Esta diferencia, junto con las fuentes escritas, apunta en la misma dirección de que se trata de una estructura nórdica. El esqueleto encontrado presenta una orientación característica que solo se asocia con rituales cristianos de la época medieval europea.

Características únicas y fecha de construcción del templo

La construcción presenta características que la diferencian de otras iglesias nórdicas descubiertas anteriormente en Groenlandia. Se trata de un edificio largo, levantado con numerosas piedras parcialmente talladas. Según los investigadores, podría datar de entre los años 1100 y 1300. Esta datación sitúa el edificio en un periodo de consolidación de las colonias europeas en el Atlántico Norte.

Los colonos nórdicos llegaron a Groenlandia hacia finales del siglo X, en torno al año 980. Establecieron comunidades agrícolas que persistieron durante varios siglos. De hecho, estas comunidades fueron las primeras en Europa en establecerse en la isla, pero sus asentamientos terminaron desapareciendo hacia el siglo XV. El nuevo hallazgo puede ayudar a reconstruir cómo se organizaban aquellas comunidades y su relación con la tierra.

Advertisement

Impacto en la arqueología y próximo análisis de restos

El descubrimiento en Qinngua, cerca de Narsarsuaq, proporciona un contexto nuevo para entender la extensión del asentamiento nórdico. La línea roja delimita el muro del cementerio, y en el interior se encuentra la iglesia, lo que marca una delimitación clara del espacio sagrado. Este detalle arquitectónico ayuda a visualizar la disposición original del sitio antes de su abandono.

Ahora, los investigadores pueden utilizar esta información para reconstruir con mayor precisión la historia de los asentamientos europeos en la isla más grande del mundo. La identificación del esqueleto y la estructura de la iglesia abre nuevas vías de estudio sobre la vida cotidiana, la fe y la organización social de los colonos. Este hallazgo será fundamental para futuros estudios comparativos con otros sitios nórdicos en la región ártica.