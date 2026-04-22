Descubren los secretos del galeón hundido por Francis Drake en Cádiz

Un exhaustivo estudio revela detalles sorprendentes sobre la vida a bordo del San Giorgio e Sant’Elmo Buonaventura, destruido por Drake en 1587, incluyendo su dieta, enfermedades y el valioso cargamento de cochinilla.

El hallazgo del pecio del San Giorgio e Sant’Elmo Buonaventura, hundido en la bahía de Cádiz en 1587 por la flota de Francis Drake , ha revelado un tesoro de información sobre la vida a bordo de un galeón del siglo XVI.

La meticulosa investigación, liderada por un equipo multidisciplinario de expertos, ha reconstruido los últimos momentos del barco, así como detalles sorprendentes sobre la dieta, la salud y el comercio de la época. El pecio, descubierto a escasos ocho metros de profundidad bajo el fango, se encontraba en un estado de conservación excepcional gracias al ambiente anaeróbico que lo protegió durante siglos.

Los análisis genómicos, dendroarqueológicos y paleobiológicos han permitido identificar restos orgánicos, incluyendo huesos de animales como vacas, cerdos, cabras y aves de corral, así como el cráneo de una mujer con una herida en la frente. Un hallazgo particularmente interesante fue el descubrimiento de botijas selladas que contenían aceitunas gordales en salmuera, aderezadas con alcaparras, laurel, romero y orégano, proporcionando una visión directa de la alimentación de la tripulación.

Además, se identificaron patógenos causantes de neumonía y Staphylococcus, revelando las enfermedades que aquejaban a los marineros. La investigación también ha arrojado luz sobre el comercio de tintes, con la identificación de cochinilla, un valioso colorante procedente de Nueva España, transportado en barriles de madera del Báltico.

El estudio confirma que el hundimiento fue resultado directo de la audaz incursión de Francis Drake, por orden de la reina Isabel I, en el puerto de Cádiz, donde se estaban construyendo naves para la Armada Invencible. El ataque, perpetrado el 29 de abril de 1587, resultó en la destrucción de entre 30 y 35 embarcaciones hispanas, portuguesas y aliadas.

El almirante español Álvaro de Bazán intentó perseguir a Drake, pero no logró interceptarlo, permitiendo que el corsario inglés regresara a Inglaterra con un botín considerable. Este descubrimiento no solo ofrece una ventana al pasado marítimo, sino que también destaca la importancia de la arqueología subacuática y las técnicas científicas avanzadas para desentrañar los misterios de la historia.

La conservación del pecio y el análisis de sus restos proporcionan una oportunidad única para comprender mejor la vida en el siglo XVI y las complejas relaciones entre Inglaterra y España en una época de conflictos y exploraciones. El estudio, firmado por once expertos de diversas instituciones, representa un hito en la investigación arqueológica y un valioso aporte al patrimonio histórico y científico





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