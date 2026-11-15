Descubren firma química en plagioclasa para predecir erupciones volcánicas

Un estudio liderado por la Universidad de Queensland identifica una huella en cristales de plagioclasa que revela la llegada de magma profundo y alerta sobre erupciones inminentes.

Un equipo internacional de investigadores ha logrado identificar una huella química específica en cristales de plagioclasa que podría revolucionar la capacidad de predecir erupciones volcánicas. Este avance científico, publicado en la revista Nature Communications , aborda uno de los grandes desafíos actuales de la ciencia: anticipar cuándo entrará en erupción un volcán.

Rol de la plagioclasa en la detección

La plagioclasa es uno de los minerales más abundantes en los volcanes de los arcos volcánicos y funciona como una caja negra natural. Estos cristales conservan información precisa sobre las condiciones que experimentó el magma durante su almacenamiento y desplazamiento por el interior terrestre. Cuando la temperatura, la presión o la composición del entorno magmático cambian, estos minerales modifican su estructura y composición química. Esas transformaciones quedan registradas en los cristales, permitiendo a los científicos reconstruir parte de la historia del magma antes de una posible erupción.

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Liderazgo y metodología del estudio

La investigación ha sido liderada por Daniela Parra-Encalada, de la Universidad de Queensland en Australia. Cuenta con la participación activa de científicos de Chile, España y Argentina. El equipo utilizó tecnología avanzada de microanálisis por láser y extensas bases de datos geoquímicas para examinar las muestras. Gracias a estas herramientas, los investigadores identificaron una firma química común en pequeños cristales relacionados con magmas que habían sido expulsados durante erupciones en distintos volcanes del mundo.

Procesos magmáticos detectados

El análisis permitió determinar la llegada de magma caliente desde zonas profundas hacia reservorios situados a menor profundidad. Estas inyecciones pueden modificar las condiciones del magma almacenado y favorecer procesos que desencadenen una erupción. El estudio también permitió diferenciar las características del magma que alcanzó la superficie de las del que permaneció atrapado bajo la corteza terrestre. Esta distinción es crucial para entender la dinámica interna de los sistemas volcánicos.

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Impacto en el Cinturón de Fuego del Pacífico

Los volcanes analizados se encuentran en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa región donde se concentra una parte importante de la actividad volcánica del planeta. Los investigadores consideran que el análisis de estos minerales podría convertirse en una herramienta complementaria para evaluar el peligro de determinados sistemas volcánicos. La firma química identificada podría ayudar a los especialistas a reconocer procesos magmáticos relevantes y decidir qué volcanes necesitan un seguimiento más detallado.

Aplicaciones futuras en prevención

Una de las posibles aplicaciones del descubrimiento es mejorar la identificación de volcanes que podrían presentar condiciones favorables para futuras erupciones. Esto resulta importante porque permite una mejor gestión del riesgo en zonas pobladas. La firma química sirve como indicador temprano de la activación del sistema magmático. Los expertos esperan que esta metodología se integre en los protocolos de monitoreo volcánico globales para salvar vidas y proteger infraestructuras críticas en regiones de alta actividad sísmica y volcánica.