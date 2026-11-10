Descubren fósil de tiburón gigante de 331 millones de años en Covadonga

Investigadores de la Universidad de Oviedo hallan un diente de tiburón de 331 millones de años en Covadonga. El fósil revela la expansión del género Carcharopsis en el antiguo Gondwana.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Oviedo ha identificado un fósil excepcional de un tiburón extinto en las proximidades del Santuario de Covadonga. Este hallazgo corresponde a un especimen de 331 millones de años de antigüedad, perteneciente al género Carcharopsis, y constituye el primer registro confirmado de este tipo de tiburones en el norte del antiguo continente de Gondwana. La pieza, publicada recientemente en la revista Journal of Palaeogeography, ofrece datos cruciales sobre la paleobiogeografía de los ecosistemas marinos del Carbonífero.

Características del fósil y método de análisis

La pieza encontrada mide 43 milímetros de altura y alcanza el tamaño máximo registrado mundialmente para el género Carcharopsis. Los geólogos de la ONG Geólogos del Mundo localizaron el diente fragmentado en una losa de caliza griotte, una formación rocosa de origen marino. Debido a su estado fragmentario, el equipo científico empleó microtomografía computarizada para reconstruir virtualmente la estructura del fósil sin dañarlo. Esta técnica no destructiva permitió observar en tres dimensiones la red de canales vasculares en la base del diente y confirmar su integridad morfológica.

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Morfología del depredador del Carbonífero

El análisis detallado reveló que el diente presenta una cúspide ancha y curvada longitudinalmente con bordes doblemente aserrados. Las microserraciones, formadas por esmalte, exhiben un diseño similar al de los grandes tiburones modernos. Silvia Blanco Ferrera, investigadora del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo, destacó que la excepcional conservación de la pieza permite conocer mejor a uno de los grandes depredadores marinos del periodo Carbonífero. Estas características morfológicas son clave para clasificar al animal dentro de los superdepredadores de su época.

Reconstrucción del tamaño y especie

Para determinar el tamaño real del animal, los investigadores aplicaron modelos matemáticos de proporción corporal basados en tiburones actuales, como el gran tiburón blanco y el tiburón tigre. Los resultados estiman que el animal medía entre cinco y seis metros de longitud. Esto coloca a Carcharopsis entre los depredadores más grandes de sus ecosistemas marinos. La reconstrucción sugiere que este tiburón dominaba las aguas costeras y de mar abierto con una eficacia depredadora significativa.

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Implicaciones para la biogeografía antigua

Hasta ahora, los fósiles de Carcharopsis se habían localizado casi exclusivamente en el sur del antiguo continente de Laurussia, en territorios que hoy forman parte de Norteamérica y Europa. La identificación en la región de Covadonga amplía significativamente la distribución conocida del género. Javier Sanz López, investigador de la Universidad de Oviedo, señaló que este descubrimiento demuestra que estos grandes tiburones estaban presentes también en el norte de Gondwana. Esto sugiere una capacidad de conexión entre ecosistemas de aguas costeras y de mar abierto previamente subestimada.

Recuperación de ecosistemas post-crisis

El hallazgo ocurre en el Carbonífero, una etapa marcada por la recuperación de la biodiversidad marina tras la crisis biológica de finales del Devónico. La presencia de estos grandes tiburones en nuevas regiones geográficas ayuda a comprender cómo se reorganizaron los ecosistemas marinos después de una de las grandes crisis de la historia de la Tierra. El estudio está firmado por Silvia Blanco Ferrera y Javier Sanz López, de la Universidad de Oviedo; María Ciudad Real, de la UNED; y Héctor Botella, de la Universitat de València. La investigación contó con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación.