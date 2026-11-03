Descubren candidato a planeta enano 2026 ED138 en el Observatorio Vera C. Rubin

El telescopio Rubin detectó 2026 ED138, un posible planeta enano de 1.000 km en Chile, ampliando el conocimiento de los objetos transneptunianos.

El descubrimiento del objeto 2026 ED138 representa un avance significativo en la astronomía moderna. Este candidato a planeta enano fue localizado mediante datos del telescopio Simonyi Survey en el NSF-DOE Vera C. Observatorio Rubin en Chile. El hallazgo confirma la presencia de un cuerpo celeste masivo en las regiones exteriores del sistema solar.

El Mecanismo de Detección Tecnológico

El proceso de identificación se llevó a cabo el 13 de octubre. El astrofísico Matthew Holman utilizó un programa informático desarrollado con su colega Kevin Napier. Este software analiza miles de millones de detecciones de objetos en movimiento. El sistema determina con precisión cuáles corresponden a un mismo cuerpo celeste a lo largo del tiempo.

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Al localizar 2026 ED138, Holman advirtió sobre la rareza del evento. La tecnología permitía distinguir señales débiles entre el ruido cósmico. Este método es crucial para encontrar cuerpos que han pasado desapercibidos durante décadas. La eficiencia del algoritmo resalta la capacidad tecnológica del observatorio.

Verificación y Datos Orbital Confirmados

Mario Jurić, profesor de astronomía de la Universidad de Washington, revisó los registros. Como responsable del equipo de investigación del Sistema Solar de Rubin, confirmó la existencia del objeto. Encontró otras 20 observaciones que se remontaban al mes de marzo. Esta validación es esencial para descartar falsos positivos.

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Los investigadores también recuperaron imágenes anteriores de otros programas astronómicos. Algunas de estas imágenes corresponden al año 2016. Estos registros históricos permitieron reconstruir más de diez años de trayectoria orbital. El objeto se encuentra actualmente a unas 46 unidades astronómicas del Sol.

Características Físicas y Clasificación

Los astrónomos calcularon las posibles dimensiones del cuerpo celeste. Utilizaron su distancia, el brillo observado y la capacidad de reflejo de su superficie. Se espera que tenga un diámetro aproximado de 1.000 kilómetros. Esto lo convertiría en el mayor cuerpo transneptuniano descubierto en unos veinte años.

Los cuerpos helados de este tamaño tienen suficiente masa gravitacional. Esta gravedad les confiere una forma aproximadamente esférica. Esta característica es una condición necesaria para ser considerados planetas enanos. Sin embargo, se necesitan nuevas observaciones para precisar sus dimensiones exactas.

Impacto en el Estudio del Sistema Solar

La región del cielo donde se encontraba el objeto es clave para el estudio. 2026 ED138 fue identificado cerca del plano de la Vía Láctea. Esta zona concentra millones de estrellas y dificulta la distinción de cuerpos pequeños. Su señal había pasado inadvertida entre numerosas fuentes luminosas de fondo.

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La observación repetida del cielo austral mediante el telescopio Rubin fue decisiva. Combinar estos datos con algoritmos avanzados permitió localizarlo en ese campo estelar. El anuncio oficial se produjo el 27 de octubre. Investigadores del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian y la Universidad de Washington participaron. Este descubrimiento demuestra que incluso en la fase de puesta en funcionamiento, el observatorio logra resultados significativos.