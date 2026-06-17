Descubren cadáver oculto en frigorífico de un piso en Castellón; detienen a sospechoso relacionado

La Policía Nacional halló el cuerpo de un varón dentro de una nevera en un apartamento de Castellón de la Plana durante un registro por agresión sexual. La Brigada Provincial de la Policía Judicial y la Policía Científica investigan los hechos, mientras se mantiene bajo detención a una persona vinculada al caso.

La Policía Nacional de la Comunidad Valenciana ha localizado el cadáver de un hombre dentro del compartimento frigorífico de un piso en la ciudad de Castellón de la Plana, un hallazgo que ha desencadenado una investigación criminal de carácter urgente.

Según la información recabada por fuentes policiales, el cuerpo fue descubierto el martes por la tarde durante la ejecución de un registro domiciliario vinculado a una denuncia de agresión sexual. Los agentes, que se desplazaron al inmueble en busca del presunto autor del delito sexual, encontraron la vivienda vacía y, al inspeccionar el interior, se toparon con el cadáver oculto dentro del frigorífico de la cocina.

La magnitud del hallazgo sorprendió a los efectivos, que inmediatamente activaron los protocolos de preservación de la escena del crimen y solicitaron el apoyo de la Brigada Provincial de la Policía Judicial y de los peritos de la Policía Científica para la identificación del fallecido y la recolección de pruebas forenses





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