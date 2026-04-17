Descubre tu 'dupe' de viaje en España: Alternativas únicas a destinos icónicos

Explora el concepto de 'dupe' de viaje y descubre cómo encontrar experiencias similares a destinos populares como Santorini, Ámsterdam, la Toscana o los fiordos noruegos, pero más cerca y asequibles, en diversos rincones de España.

Encontrar alternativas atractivas a destinos turísticos icónicos es una tendencia creciente, conocida como el concepto dupe. Esta estrategia permite experimentar paisajes y ambientes similares a lugares como Santorini, los fiordos noruegos o Capadocia, pero sin las largas distancias, los altos costos y las multitudes. La clave reside en buscar opciones más cercanas, económicas y serenas que compartan una atmósfera evocadora.

Sorprendentemente, no es necesario salir de España para descubrir estos tesoros ocultos, ya que existen pueblos y paisajes que recuerdan a las islas griegas, a los fiordos nórdicos o a desiertos de ensueño. Altea, en la provincia de Alicante, emerge como una alternativa comparable a Santorini. Su casco antiguo, caracterizado por calles empedradas y fachadas encaladas, irradia un encanto mediterráneo. Pasear por sus rincones, descubriendo miradores y detalles arquitectónicos, culmina en la plaza de la iglesia, presidida por la icónica parroquia de Nuestra Señora del Consuelo, cuya cúpula de tejas azules y blancas es inconfundible. Descendiendo hacia el mar, se encuentran playas de grava como El Mascarat o La Olla, y en el interior, la belleza natural de la Serra Gelada y la sierra de Bernia. El parecido con Santorini se manifiesta en el predominio del blanco, los acentos azules y la luminiscencia mediterránea, creando una imagen que evoca las islas griegas. Si bien carece de las calderas volcánicas o los pueblos colgados sobre acantilados, su estética es innegablemente similar y su conexión con el mar es una experiencia notable. Altea ofrece una versión accesible y cercana de la magia de Santorini. Empuriabrava, en Girona, presenta una atractiva alternativa a Ámsterdam. Esta localidad se distingue por su extensa red de más de 20 kilómetros de canales navegables, posicionándose como una de las marinas residenciales más grandes de Europa. La vida en Empuriabrava gira en torno al agua, con numerosas viviendas que disponen de amarre propio y la posibilidad de desplazarse en embarcación. La oferta de actividades es diversa, incluyendo deportes náuticos en la bahía de Roses y experiencias únicas como el paracaidismo, que brinda vistas espectaculares. Además, la zona está rodeada por el Parque Natural de los Aiguamolls de L’Empordà. La conexión con Ámsterdam reside en la organización de la vida alrededor de los canales, las embarcaciones y la navegación entre casas, recreando una imagen que inevitablemente recuerda a la capital neerlandesa. Aunque sin la carga histórica o los monumentos grandiosos de Ámsterdam, Empuriabrava ofrece una interpretación distinta y más relajada, con un toque mediterráneo, de esta forma de vida acuática. La comarca de El Matarraña, situada en el noreste de la provincia de Teruel, se asemeja a la Toscana italiana por su armoniosa fusión de paisaje y patrimonio. Sus pueblos medievales y renacentistas, con calles empedradas, plazas porticadas y edificaciones históricas integradas en el entorno, evocan una atmósfera de autenticidad. Valderrobres, con su imponente castillo e iglesia, y Calaceite, un Conjunto Histórico-Artístico, son solo algunos ejemplos destacados. Otros núcleos pintorescos como Beceite, La Fresneda y Cretas complementan la riqueza de la región. El paisaje, con sus suaves colinas, ríos cristalinos y espacios naturales como el Parrizal de Beceite o el Salt de la Portellada, invita a la exploración a través del senderismo o simplemente a disfrutar de una escapada tranquila. La similitud con la Toscana se encuentra en la combinación de naturaleza exuberante, arquitectura tradicional y un ritmo de vida pausado. Los olivares, los caminos rurales y la cuidada estampa general transmiten la sensación de un entorno genuino y preservedo, ideal para quienes buscan una experiencia rural auténtica y enriquecedora. Finalmente, el entorno de Riaño, al noreste de la provincia de León, sorprende con un paisaje que recuerda a los fiordos noruegos. El embalse, enmarcado por imponentes montañas calizas, crea una vista majestuosa donde los picos se reflejan en las aguas tranquilas, generando una sensación de amplitud que evoca la grandiosidad de los fiordos. Este paraje forma parte del Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre, un espacio natural protegido que ofrece diversas posibilidades para la exploración, tanto a pie como disfrutando de la navegación en sus aguas





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