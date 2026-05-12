Descubre la paz y tranquilidad de Malú, en Arenas de San Pedro, Castilla y León

Encuentra enclaves en nuestra propia geografía que nos pueden ofrecer la paz y tranquilidad que buscamos en nuestras vacaciones. Malú, en Arenas de San Pedro, Castilla y León, es un pueblo ideal para desconectar y disfrutar de la naturaleza y la gastronomía.

Cada vez somos más los que valoramos la paz y la tranquilidad por encima de una agenda cultural repleta de planes o unas calles extremadamente animadas.

Sobre todo, en verano, con unas vacaciones en las que buscamos descansar. Para encontrarlo, no hace falta irse a un resort de lujo en una isla apartada del mundo (que también y ojalá), pues existen enclaves en nuestra propia geografía que nos pueden ofrecer eso mismo. Malú, por ejemplo, veranea cada año en un pueblo de Castilla y León donde se vive sin prisas: Arenas de San Pedro.

Está ubicada al sur de la provincia de Ávila, en plena Sierra de Gredos, a menos de 170 kilómetros de Madrid (el trayecto no llega ni a 2 horas desde la capital), por lo que puede convertirse en tu escapada perfecta de fin de semana. En ella tienes una buena dosis de naturaleza, un patrimonio histórico bien conservado y una gastronomía que te invita a sentarte a la mesa y desconectar por completo.

Te cuento todo lo que tienes que saber para recorrerla sin prisas





HOLAFashion / 🏆 41. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Turismo Vacaciones Paz Y Tranquilidad Malú Arenas De San Pedro Castilla Y León Sierra De Gredos Madrid Desconexión Naturaleza Patrimonio Histórico Gastronomía

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pedro Sánchez defiende la respuesta ejemplar y eficaz de España al hantavirus en CanariasEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado la respuesta ejemplar y eficaz de España al brote de hantavirus en el crucero Hondius, que desembarcó en Tenerife. España, según Sánchez, 'va a responder a la altura de lo que es este gran país: con ejemplaridad y eficacia'.

Read more »

Pedro Sánchez destaca solidaridad canaria y reacción eficiente de España en crisis TenerifeEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado la solidaridad demostrada por la ciudadanía canaria con los pasajeros del MV Hondius y ha asegurado que España está respondiendo a la emergencia "con responsabilidad y eficacia" durante un mitin en la Línea de la Concepción, Cádiz. Además, ha mandado un mensaje de cariño a los familiares de los dos guardias civiles muertos y ha criticado a la oposición por su campaña basada en la confrontación y los insultos.

Read more »

La advertencia de Pedro Acosta a Fabio Di Giannantonio: 'A mí nadie me adelanta mirándome'El 'Tiburón de Mazarrón' no recibió de la mejor manera el gesto del piloto italiano con el cual se disputaba el cuarto puesto, y tras la carrera le mandó un aviso de cara al GP de Cataluña.

Read more »

¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del martes 12 de mayoHoy, martes 12 de mayo de 2026, la Iglesia católica celebra en su santoral las festividades de San Pancracio, Santo Domingo de la Calzada, Santa Rictrudis, San Modoaldo, San...

Read more »