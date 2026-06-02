Descubre la isla de Menorca en bicicleta con Pedales del Mundo

La ruta Pedals de Menorca es una de las experiencias cicloturistas más completas y fascinantes que existen en el Mediterráneo. Dividida en cuatro etapas, permite recorrer los paisajes más representativos de la isla sin prisas, alternando mar, interior rural, patrimonio y naturaleza salvaje.

Pedales de Menorca . Recorre la isla de Menorca en bicicleta con la ciclista menorquina y campeona del mundo Ruth Moll. Por Ruth Moll, guía de Pedales del Mundo Menorca es mi isla natal.

Es el lugar donde crecí, donde aprendí a amar el mar, la naturaleza y el ritmo pausado de la vida mediterránea. Aunque mi profesión como guía de Pedales del Mundo me ha llevado a descubrir numerosos destinos y acompañar a viajeros por algunos de los rincones más fascinantes de Pedales del Mundo, siempre siento una emoción especial cuando regreso a casa.

Por eso, cada vez que tengo la oportunidad de guiar la ruta Pedals de Menorca, la vivo con un entusiasmo particular, porque me permite compartir con vosotros la esencia de una isla que conozco profundamente y que nunca deja de sorprenderme. Hay lugares que se conocen y lugares que se viven.

Menorca es uno de esos destinos que invita a ser descubierto sin prisas, dejándose llevar por el ritmo de la naturaleza, el sonido del mar y la emoción de cada nueva curva del camino. Como guía de Pedales del Mundo, he tenido el privilegio de recorrer esta isla mediterránea junto a grupos de viajeros apasionados por la bicicleta, y puedo afirmar que la ruta Pedals de Menorca es una de las experiencias cicloturistas más completas y fascinantes que existen en el Mediterráneo.

Pedales del Mundo, está diseñada para descubrir la isla de una forma progresiva, equilibrada y profundamente vivencial. Dividida en cuatro etapas, permite recorrer sus paisajes más representativos sin prisas, alternando mar, interior rural, patrimonio y naturaleza salvaje. La primera jornada es una bienvenida suave a la isla, donde el paisaje agrícola tradicional marca el ritmo de la ruta. Pedaleamos entre caminos rurales, fincas menorquinas y muros de piedra seca que dibujan el carácter más auténtico del interior.

Poco a poco, el paisaje se abre hacia el sur, donde el Mediterráneo comienza a asomar con fuerza. El contraste entre el verde del campo y el azul intenso del mar acompaña gran parte del recorrido. Descubriremos calas paradisiacas como Macarella, Cala Galdana, Santo tomas entre muchas de ellas. El histórico sendero que rodea Menorca y podemos decir que la ruta arranca subiendo al punto más alto de la isla, Monte Toro.

Camí de Cavalls es un sendero histórico que rodea completamente la isla de Menorca a lo largo de unos 185 kilómetros de costa. Su origen es defensivo: durante siglos fue utilizado para la vigilancia militar a caballo, permitiendo controlar todo el litoral menorquín. Hoy, convertido en un itinerario protegido y señalizado, se ha transformado en uno de los grandes tesoros naturales de la isla y en una ruta ideal para senderistas, jinetes y ciclistas de montaña.

Etapa que nos llevará transcurre por Alaior y Calan Porter finalizando en Mahon, la capital de la isla. Aquí el paisaje cambia por completo. El terreno se vuelve más salvaje, con tramos junto a acantilados. Son lugares donde el esfuerzo de la bicicleta se recompensa con baños en aguas cristalinas y paisajes de postal.

Nos encontraremos tramos un poco más técnicos que van alternando caminos de interior y de costa. Es una etapa de conexión directa con la naturaleza, donde la isla muestra su cara más mediterránea y luminosa. Mi etapa favorita de la ruta, siempre es la tercera jornada. Nos lleva al norte de Menorca, una zona completamente distinta, más abrupta y menos domesticada.

Aquí predominan los tonos rojizos de la tierra, los acantilados abiertos al viento y una sensación constante de naturaleza intacta. Es entrar en una de las zonas más tranquilas y naturales del norte de Menorca, donde el paisaje se abre entre humedales, bosques mediterráneos y pequeñas urbanizaciones integradas en el entorno. Podemos recargar agua y comer algo.

Port d'Addaia es un puerto natural de aguas calmadas y carácter casi laberíntico, rodeado de canales, marismas y rincones donde la naturaleza se impone con absoluta serenidad. Pedalear por sus alrededores permite disfrutar de un ambiente pausado, con carreteras secundarias y caminos que avanzan entre zonas húmedas de gran valor ecológico, especialmente ricas en avifauna. Es un lugar donde la bicicleta se convierte en el mejor medio para observar sin alterar el equilibrio del entorno.

A medida que el recorrido avanza hacia el oeste, el paisaje se abre hacia Son Parc, una zona conocida por su extensa playa de arena fina y por estar rodeada de pinares que aportan sombra y frescor al trayecto. Aquí el ambiente cambia: el mar vuelve a ser protagonista, y el recorrido en bicicleta se vuelve más fluido, con tramos que invitan a detenerse y disfrutar de las vistas abiertas al Mediterráneo.

Es un punto perfecto para combinar pedaleo suave, baño y contemplación, especialmente en rutas que conectan con tramos del Camí de Cavalls en el norte de la isla





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