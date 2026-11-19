Trump enfrenta una crisis política mientras los estadounidenses desconfían de Big Tech y la IA. Encuestas revelan que el miedo tecnológico amenaza su legado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió el cargo hace 22 meses con la clara expectativa de establecer una alianza estratégica con la industria tecnológica, un movimiento que parecía destinado a redefinir el panorama político nacional. Durante su ceremonia de investidura, exhibió públicamente a los altos ejecutivos que había logrado atraer hacia su administración, simbolizando una era de cooperación entre el gobierno y la innovación digital.

Sin embargo, la dinámica ha cambiado drásticamente y ahora las grandes corporaciones tecnológicas se perfilan como una amenaza política significativa. El temor generalizado hacia la inteligencia artificial y la creciente resistencia local a la construcción de centros de datos han preparado el terreno para esta transformación. Es altamente probable que las interrupciones de servicio registradas la semana pasada consoliden a estas empresas como el blanco político predilecto en las próximas elecciones presidenciales de 2028.

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Encuestas Revelan Crisis de Confianza Pública

Las encuestas demuestran que la opinión pública hacia las grandes empresas tecnológicas se dirige hacia una tendencia decididamente negativa. Una encuesta de Gallup realizada durante el verano reveló que ocho de cada diez estadounidenses tenían solo cierta confianza, poca confianza o ninguna confianza en estas compañías, situándolas entre las instituciones que generan menos credibilidad de todas las analizadas.

La desconfianza ha aumentado significativamente en los últimos años. El porcentaje de personas que expresaron poca o ninguna confianza subió al 41 por ciento, un salto importante frente al 32 por ciento registrado el año anterior y muy por encima del 24 por ciento medido en 2020. Este deterioro de la reputación corporativa indica una profunda fractura en la relación entre los consumidores y los gigantes tecnológicos.

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La IA como la Mayor Amenaza para los Votantes

Los datos de Fox News de junio muestran un cambio paradigmático en las prioridades de los votantes registrados. Las grandes empresas tecnológicas han desplazado al gran gobierno como la mayor amenaza percibida, con un 52 por ciento frente al 47 por ciento respectivamente. Este representa un giro considerable respecto a 2019, cuando los votantes consideraban al gobierno como la mayor amenaza por un margen de 58 por ciento contra 35 por ciento.

Por su parte, una encuesta de CNN realizada en mayo indicó que el 69 por ciento de los estadounidenses no confiaba en que gigantes como Google, Facebook y Amazon actuaran en beneficio de sus clientes. Esta cifra ha aumentado desde el 58 por ciento registrado en 2019. Asimismo, el mismo porcentaje de 69 por ciento expresó desconfianza hacia empresas de inteligencia artificial como OpenAI, Anthropic, Google y Meta.

Miedo al Futuro y Impacto en la Vida Cotidiana

Los estadounidenses muestran un recelo creciente sobre el impacto de la inteligencia artificial en su vida diaria. Una encuesta de CNN de este verano indicó que el número de personas que consideraban que la IA tenía un impacto negativo era de 48 por ciento, una cifra que triplicaba el 16 por ciento que opinaba que tenía un impacto positivo. La emoción predominante que les suscita la IA es el miedo o la preocupación.

El 75 por ciento de los encuestados afirmó que la emoción predominante que les suscitaba la IA era el miedo o la preocupación, en lugar de sentimientos positivos. Además, el 81 por ciento se mostraba muy preocupado o algo preocupado de que la inteligencia artificial pudiera cambiar fundamentalmente su forma de vida. Este sentimiento indica una profunda incertidumbre sobre el futuro laboral y social.

Riesgos Percebidos Superan a los Beneficios Esperados

Los sondeos de The Washington Post/ABC News y AP/NORC confirman que los estadounidenses preocupan más los riesgos que los beneficios potenciales. Un dato revelador mostró que más estadounidenses percibían un riesgo alto de que la IA condujera a la extinción humana (33 por ciento) que aquellos que veían una probabilidad grande de que hiciera a las personas más productivas (20 por ciento).

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Un dato revelador de la primera encuesta mencionada: más estadounidenses percibían un riesgo alto de que la IA condujera a la extinción humana (33 por ciento) que aquellos que veían una probabilidad grande de que hiciera a las personas más productivas (20 por ciento). Una encuesta reciente de Gallup reveló que el 27 por ciento de los trabajadores estadounidenses temía que la tecnología dejara obsoleto su empleo, una cifra que duplica la registrada en 2017.

Consecuencias Políticas para el Partido Republicano

Esta cifra representa apenas una cuarta parte de los encuestados, pero se trata de un grupo sumamente motivado por esta cuestión. Pocas cosas movilizan tanto a los votantes como el temor por su sustento. La percepción de que la tecnología amenaza los medios de vida crea un terreno fértil para la oposición política, independientemente de la afiliación partidista.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg; el presidente de OpenAI, Greg Brockman; el fundador de SpaceXAI, Elon Musk; el presidente de Nvidia, Jensen Huang; y la directora ejecutiva de AMD, Lisa Su, asistieron a un almuerzo organizado por Trump el 29 de septiembre de 2026 en la Casa Blanca.

La presencia de estos líderes tecnológicos en la Casa Blanca, junto con el presidente de EE.UU., Donald Trump, el 29 de septiembre de 2026, contrasta con la creciente hostilidad pública. Si bien Trump buscaba una alianza, ahora enfrenta el reto de gestionar la percepción de que estas empresas son una amenaza. La desconfianza generalizada hacia el sector tecnológico y la inteligencia artificial representa un desafío estructural para cualquier administración que intente promover la innovación sin alienar a la base electoral.

Las interrupciones recientes en los servicios y la falta de confianza en las garantías de seguridad han exacerbado esta tensión. El miedo a la obsolescencia laboral y la invasión de la privacidad se han convertido en motores políticos poderosos. Para Trump y sus aliados tecnológicos, la tarea ya no es solo innovar, sino también reparar la relación rota con una ciudadanía que ve con recelo el futuro que estas empresas prometen.