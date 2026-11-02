El público estadounidense percibe la inflación alta pese al crecimiento, ya que los precios no bajan y los salarios no siguen el ritmo, lo que afecta la aprobación de Trump.

La percepción económica en Estados Unidos muestra una brecha significativa entre los datos macroeconómicos y la experiencia diaria de los votantes, un fenómeno que persiste bajo la administración de Donald Trump y que recuerda los desafíos enfrentados por Joe Biden en 2024. Aunque las cifras principales indican un desempeño sólido, incluyendo un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 2,2 y una tasa de desempleo estable en el 4,2, la opinión pública no se siente convencida de que la economía funcione a su favor.

La brecha entre la inflación y el poder adquisitivo

Durante la campaña electoral, Trump prometió un alivio rápido ante la inflación, pero cumplir esa promesa ha resultado más complejo de lo previsto. El último informe sobre la inflación antes de las elecciones de mitad de mandato confirma lo que los ciudadanos ya experimentan: los precios continúan siendo altos. Los votantes no juzgan la economía por los máximos históricos de la bolsa de valores ni por las tasas de desempleo, sino por lo que pagan en el supermercado y el precio de la gasolina.

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Esta percepción negativa se debe en parte a que los aumentos salariales no han seguido el ritmo de los incrementos en los precios. En el último año, el salario medio por hora subió un 3 por ciento, mientras que los precios al consumidor aumentaron un 3,7 por ciento. Esta dinámica ayuda a explicar por qué las encuestas continúan mostrando malas calificaciones para Trump en lo que respecta a su gestión económica, a pesar de los indicadores positivos.

El significado de la inflación para los economistas y el público

Parte del problema radica en la diferencia de interpretación entre los expertos y la ciudadanía. Celinda Lake, una veterana encuestadora demócrata que asesoró la campaña de Biden en 2020, señala que el conflicto comienza con el uso del mismo lenguaje para conceptos distintos. Cuando los economistas afirman que la inflación baja, se refieren a que la tasa de aumento ha disminuido, no que los precios hayan retrocedido.

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Cuando los votantes dicen que la inflación ha bajado, esperan que el precio de los bienes vuelva a ser el mismo que anteriormente, algo que, por supuesto, nunca sucede. Los críticos de Biden culparon de la inflación a su administración, aunque él podría señalar factores fuera de su control, como la pandemia y las disrupciones en la cadena de suministro. Sin embargo, la experiencia personal de los ciudadanos sigue siendo el factor determinante en su evaluación económica.

Impacto de los aranceles y políticas comerciales actuales

La situación actual de Trump se ve complicada por una serie de factores externos e internos. Se enfrenta a precios de la energía más altos, vinculados al conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, así como a las repercusiones de sus propias políticas comerciales y migratorias. Algunos economistas, como Peter Morici de la Universidad de Maryland, argumentan que los precios más altos actuales son atribuibles a las políticas de Trump, incluidos los aranceles.

Los aranceles del llamado Día de la Liberación, anunciados en abril de 2025, han incrementado los costos para los consumidores. Un estudio del Banco de la Reserva Federal de Nueva York concluyó que estos aranceles elevaron los precios de los bienes de consumo en aproximadamente un 2,9 por ciento. El impacto habría sido mayor si Trump no hubiera suspendido posteriormente algunos de estos aranceles, cerrado nuevos acuerdos comerciales y si la Corte Suprema no le hubiera impedido utilizar poderes de emergencia para imponer impuestos a las importaciones.

Posicionamiento oficial y respuesta política a los datos económicos

A pesar de estas presiones inflacionarias, la administración actual defiende su trayectoria. Tras el último informe sobre la inflación, el portavoz de la Casa Blanca, Matthew Middleton, afirmó que la agenda económica a favor del crecimiento del gobierno había mitigado la crisis inflacionaria heredada de Biden. Trump argumenta que heredó un desastre económico y utiliza el fuerte crecimiento, la inversión y el buen desempeño del mercado de valores como prueba de que sus políticas están funcionando correctamente.

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Larry Kudlow, aliado de Trump y comentarista económico, ha descrito la expansión actual como la mejor historia jamás contada, asegurando que nadie va a ser despedido debido a la situación laboral. Sin embargo, los votantes parecen estar interpretando una historia diferente, una en la que la promesa de abordar el costo de vida choca con la realidad de los precios al alza. Mientras Alemania lucha por generar un dinamismo comparable al crecimiento estadounidense, la percepción pública en Estados Unidos sigue anclada en la experiencia diaria del gasto, manteniendo una desconexión persistente entre los datos oficiales y la opinión pública.