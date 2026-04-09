Descifrando los Enigmas del Pasado: Un Viaje a Través de las Pirámides, los Dioses y las Sabidurías del Mundo Antiguo

Un análisis profundo de la obra de Tito Vivas, que explora las incógnitas de las civilizaciones antiguas, desde las pirámides de Egipto hasta los templos prehistóricos, desafiando las interpretaciones pseudocientíficas y ofreciendo una visión científica y apasionada del pasado.

La fascinación que ejerce el mundo antiguo sobre nosotros reside en una compleja mezcla de realidades incuestionables y enigmas aún por resolver. Los vestigios arqueológicos, a menudo impresionantes, permanecen ante nuestros ojos, incluso tras milenios de olvido, saqueos y deterioro, mientras que las incógnitas sobre su función y, sobre todo, las técnicas de construcción empleadas por las civilizaciones que los erigieron, se debaten en el ámbito académico.

Podemos poner en duda la existencia de los dioses, pero no podemos negar las pirámides, ya que están ahí, gigantescas, colosales, casi desafiando nuestra incredulidad, con sus millones de bloques de piedra tallada, reiterando constantemente la interrogante de cómo, quién y para qué fueron construidas. La respuesta, por el momento, es similar a la que darían los matemáticos al cuestionar el valor de cero dividido por cero, o infinito dividido por infinito: es una indeterminación. Indeterminación, sí, o dicho de otro modo, que desconocemos la respuesta, ya que reconocer la propia ignorancia es la única vía para buscar métodos que aclaren estas lagunas del conocimiento. Este es también el camino que siguen los matemáticos. Egipto honra y engrandece su pasado faraónico con la inminente inauguración de su Gran Museo. \Al adentrarse en el libro de Tito Vivas, Pirámides, dioses y sabidurías del mundo antiguo, la primera impresión es que se vivirá una experiencia al estilo de Daniken, con múltiples referencias a la posibilidad de que una civilización anterior a la humana, de origen extraterrestre, poseyera tecnologías capaces de levantar tales monumentos. No obstante, la realidad es diametralmente opuesta, dado que Tito Vivas, a pesar de ser un destacado divulgador, y de emplear el humor y la ironía de manera exhaustiva, es ante todo un científico, y además de abordar las incógnitas, narra la historia de las hipótesis que se han formulado a lo largo de los siglos, desde Heródoto hasta la actualidad. Es bien sabido que para quien solo tiene un martillo, todo son clavos. En la antigüedad, estas obras debían ser producto de seres divinos o sobrehumanos. Posteriormente, con la popularización de los OVNIS y los viajes espaciales, la propuesta se trasladó al espacio, y es previsible que surjan nuevas hipótesis en el futuro. En este tipo de temas, el problema de las fuentes es crucial. Se suele citar a Heródoto porque es uno de los testimonios más antiguos conocidos. Durante su recorrido por Egipto, alrededor del año 450 a.C., interrogó a los sacerdotes y a la población local sobre cómo se construyeron las pirámides, y nos transmite sus respuestas, presumiblemente con la máxima veracidad. El problema radica en que las pirámides se construyeron alrededor del 2500 a.C., y preguntar a un egipcio de la época de Heródoto cómo se construyeron es equivalente a ir hoy a Segovia y preguntar a un segoviano cómo se construyó el acueducto, hace dos mil años. Nunca se sabe con quién te encuentras ni qué te dirá, pero, desde luego, no se puede hablar de un testimonio de primera mano. \Tan solo con echar un vistazo al índice del libro, y recomiendo hacerlo después de haber leído una buena parte y no antes, el lector puede percatarse de que se trata de un trabajo centrado en investigar cómo y por qué las civilizaciones del mundo antiguo se enfocaron en la trascendencia después de la muerte, observando permanentemente las estrellas, que para ellos eran una puerta al otro mundo, un reloj que gobernaba este, y un mapa que era necesario descifrar. Cien años del exilio de Nefertiti, por Tito Vivas. En este libro, Tito Vivas plantea todas las preguntas: ¿quién construyó las pirámides? ¿Qué hay de cierto en la narrativa de los antiguos astronautas? ¿Fueron los templos más antiguos obra de civilizaciones desaparecidas? Las respuestas, sin excepción, son las de un científico que, precisamente por serlo, no renuncia al asombro. Y su estudio no se limita a las pirámides y a la civilización egipcia, su especialidad, sino que se extiende a Mesoamérica, Göbekli Tepe (Turquía) o Stonehenge, en Gran Bretaña, revisando textos y tradiciones que han sido tergiversados durante décadas por la pseudociencia, para ofrecernos una visión más realista pero igualmente apasionada de los pueblos que levantaron esos monumentos. En cuanto al autor, del que apenas he hablado, Tito Vivas es doctor en Egiptología por la Universitat Autònoma de Barcelona, especializado en la relación entre astronomía, religión y paisaje en las civilizaciones antiguas. Ha trabajado en yacimientos de Luxor, Asuán y Deir el-Bahari, y ha llevado a cabo estancias de investigación en instituciones como el Supreme Council of Antiquities de Egipto y la American University in Cairo, entre otros trabajos





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