Descifran contraseña de candado naufragado en Gales desde 1583

Un equipo del Museo Nacional de Gales y la Universidad de Cardiff abre un candado de 440 años con la clave ANCE hallado en un barco hundido.

Un equipo de investigadores del Museo Nacional de Gales y la Universidad de Cardiff ha logrado abrir con éxito un candado de seguridad que yacía oculto bajo la arena desde el año 1583. Este dispositivo mecánico, recuperado de los restos de un barco mercante que se hundió frente a la costa de Gales, reveló su contraseña original: ANCE. El hallazgo pone fin a más de cuatro siglos de misterio sobre uno de los artefactos de seguridad más antiguos conservados intactos.

El Naufragio Histórico en Margam

La embarcación comercial naufragó durante un temporal violento el 28 de diciembre de 1583. El barco estaba regresando de España cuando fue desviado drásticamente de su ruta oficial por las condiciones meteorológicas adversas. La nave chocó contra la playa de Margam, ubicada cerca de la localidad de Port Talbot. El impacto y las corrientes submarinas provocaron que la arena cubriera rápidamente la carga, sellando los objetos dentro de un entorno anegado y aislado del exterior.

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Entre los numerosos restos arqueológicos recuperados de este desastre marítimo, los investigadores identificaron el candado junto con monedas de plata españolas. También se encontraron dos pesas utilizadas históricamente para verificar la autenticidad del dinero. Esta asociación espacial sugiere fuertemente que el candado protegía exclusivamente estos valiosos objetos metálicos que no pudieron ser recuperados por sus propietarios originales durante los últimos cuatrocientos años.

Avance Técnico con Tomografía Computarizada

El mecanismo del candado representa un desafío ingenieril complejo debido a su diseño interno. El sistema de cierre está formado por múltiples ruedas giratorias con letras grabadas. Esta disposición específica permite generar 1.296 combinaciones diferentes, requiriendo que las letras correctas se alineen perfectamente con un arco superior para liberar el pestillo.

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Para descifrar la contraseña sin dañar el artefacto, el equipo recurrió a la microtomografía computarizada. Este método utiliza rayos X para obtener imágenes tridimensionales del interior de objetos sólidos. Los especialistas del Museo Nacional de Gales necesitaron realizar varias exploraciones exhaustivas. Una segunda prueba inicial resultó fallida, pero en la tercera intentaron con éxito interpretar la posición exacta de las piezas internas. Williams, investigador de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Cardiff, aplicó su experiencia habitual en el estudio de huesos y estructuras biológicas a esta cerradura histórica.

Símbolo de Seguridad del Siglo Dieciseis

El candado muestra un nivel de conservación excepcional que permite observar detalles de su fabricación original. El diseño incluyó elementos engañosos ajenos al código principal. Estas características estaban presentes para despistar a cualquier persona que intentara forzar el mecanismo con técnicas rudimentarias de la época. La resistencia al desgaste y la corrosión tras permanecer bajo la arena durante siglos demuestra la calidad de la metalurgia del siglo dieciseis.

El director de numismática y economía galesa del Museo Nacional de Gales ha señalado que, a pesar de conocer la clave, todavía no se ha determinado con certeza absoluta qué contenía el objeto protegido. Sin embargo, la proximidad a las monedas y las pesas refuerza la teoría de su uso para asegurar dinero. La apertura del candado confirma que el mecanismo funcionaba de manera idéntica a como lo hacía cuando fue abandonado en la costa de Gales en mil quinientos ochenta y tres.