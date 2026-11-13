Descenso del apoyo a la independencia en Cataluña y País Vasco

El apoyo a la secesión cae al 43% en Cataluña y 23% en País Vasco, mientras las reformas legales permiten la vuelta política de líderes independentistas tras la amnistía.

El apoyo ciudadano a la independencia ha experimentado una caída significativa, situándose en el 43% en Cataluña y en el 23% en el País Vasco. Este descenso posiciona las preocupaciones socioeconómicas, como la inflación y el coste de la vivienda, por encima del proyecto secesionista. La efervescencia independentista que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, impulsó desde 2017, ha desinflado notablemente en las calles.

Reformas legales y retorno político

Las concesiones políticas del Gobierno de Pedro Sánchez han alterado el panorama judicial y político. La ley de amnistía y las reformas del Código Penal han borrado los delitos cometidos el 1 de octubre de 2017. Esto ha permitido la reincorporación a la vida política de sus principales impulsores, como Puigdemont y Oriol Junqueras, quienes ya pueden ejercer sus cargos.

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La norma, registrada el 13 de noviembre de 2023, borra los delitos vinculados al proceso de independencia entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023. El preámbulo especifica que la amnistía cubre la malversación de fondos públicos destinados a las consultas del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum del 1 de octubre de 2017.

Posiciones de los partidos independentistas

El mapa electoral de Cataluña ha cambiado con la aparición de la Aliança Catalana. Sin embargo, el apoyo real se mantiene estable en el 43% frente al 50% que rechaza la secesión, según el barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió. Un 31% declara que apoyaría la independencia dependiendo de las circunstancias, lo que podría inclinar la balanza en futuros escenarios.

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En el País Vasco, el apoyo cae al 23%, con un 40% en contra. Bildu se acerca a la hegemonía con 8 escaños previstos, mientras el PNV se hunde con 3. El lehendakari, Iñigo Urkullu, aboga por un nuevo marco de relación mediante la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución, buscando un diálogo previo a cualquier proceso independentista.

Impacto electoral y reformas futuras

Analistas y partidos proponen reformar la Ley Electoral para fijar un umbral del 3% o 5% de votos a nivel nacional. Esto limitaría la influencia parlamentaria de las formaciones independentistas, cuya presencia actual se ve reforzada por la ley D'Hondt. En Cataluña, cada escaño del PNV costó una media de 55.458 votos, una cifra muy inferior a la de PP o PSOE.

Ante posibles nuevos pulsos unilaterales, se plantea recuperar el delito de sedición y endurecer las penas por malversación. También se discute prohibir los indultos por delitos contra el orden constitucional. Tras la ruptura de negociaciones en octubre de 2025, el colapso legislativo ha dejado al Estado preparado para responder con rigor jurídico a cualquier nuevo golpe contra la Constitución.