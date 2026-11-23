Un tren Amtrak descarrila cerca de Broussard, Luisiana, tras chocar con una máquina de movimiento de tierras en un paso a nivel. Cuatro personas resultaron heridas sin gravedad.

Un accidente de transporte público en el estado de Luisiana ha generado la interrupción del servicio de pasajeros y el cierre parcial de infraestructuras viales críticas. El incidente ocurrió hacia las 18:00 hora local en un paso a nivel situado junto a la carretera estadounidense 90, específicamente en la intersección con Thru-Way Park Road y cerca de la localidad de Broussard. Este evento ha provocado la atención de las autoridades locales y ha requerido la intervención inmediata de los servicios de emergencia para gestionar la situación y la evacuación de los viajeros.

Detalles del choque en paso a nivel Broussard

El tren de la compañía Amtrak estaba transportando a 96 personas a bordo cuando se produjo el impacto contra un camión en la vía férrea. El vehículo de carga transportaba una máquina de movimiento de tierras que quedó inmovilizada directamente sobre las vías del tren antes de que las barreras de seguridad del paso a nivel se bajasen para proteger la circulación. La colisión resultante fue lo suficientemente fuerte como para provocar el descarrilamiento de los dos primeros vagones del tren de pasajeros, alterando severamente la infraestructura ferroviaria en ese tramo específico de la ruta.

Also read Terremoto de magnitud 6,8 sacude el este de Indonesia cerca de Timor Oriental

Estado de salud de los viajeros y afectados

Los servicios médicos de emergencia actuaron de forma rápida para atender a las víctimas del accidente. Los cuatro heridos identificados fueron trasladados a hospitales locales en las primeras horas posteriores al suceso. El servicio de ambulancias Acadian, citado en los informes oficiales, confirmó que las lesiones sufridas por los afectados no ponían en peligro sus vidas. Este detalle fue crucial para evaluar la gravedad global del incidente, aunque el traumatismo físico y emocional para los pasajeros permaneció como un factor significativo en la respuesta sanitaria.

Reconstrucción policial y velocidad del tren

Las autoridades han comenzado a reconstruir la cronología exacta de los eventos que llevaron al accidente. Según los datos recogidos por la policía en la escena del incidente, el maquinista del tren de Amtrak redujo la velocidad del vehículo antes de que se produjera el impacto con la máquina de movimiento de tierras. Esta información sugiere que el equipo de conducción intentó mitigar la fuerza del choque, aunque no fue posible evitar la colisión debido a la presencia del obstáculo en las vías. La investigación continúa para determinar las causas exactas del error en el cruce.

Advertisement

Impacto en el transporte y desvío de viajeros

Las consecuencias inmediatas del accidente han afectado tanto al servicio ferroviario como al tráfico rodado en la zona. Parte de los viajeros que se encontraban en el tren continuaron su viaje hasta Nueva Orleans utilizando autobuses de reemplazo, una medida logística implementada para minimizar las molestias. WBRZ informó sobre esta decisión, destacando la capacidad de respuesta de las organizaciones involucradas para garantizar que los pasajeros alcanzaran su destino final. Este traslado alternativo demostró la preparación de las autoridades para mantener la movilidad en la región.

Cierre de vía y petición de rutas alternativas

El Departamento de Transporte de Luisiana ha tomado medidas estrictas para garantizar la seguridad en las carreteras cercanas a la escena del accidente. La vía de servicio de la carretera 90 se ha cerrado definitivamente entre Park Center Drive y Thru-Way Park Road hasta que se complete la limpieza de los escombros y se restablezca la infraestructura dañada. El organismo ha solicitado a todos los conductores que utilicen rutas alternativas para evitar zonas congestionadas y facilitar el trabajo de las equipos de rescate y reparación. Este cierre afecta significativamente la movilidad regional y requiere la planificación de desvíos por parte de los usuarios de la vía.