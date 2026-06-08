Descarga gratuita del diploma oficial y aviso de tratamiento de datos personales en el evento de Valencia

Los atletas pueden obtener sin coste su certificado con tiempo y posición tras la carrera en Valencia, mientras se explica el consentimiento requerido por Sport Life Ibérica para la gestión de sus datos.

El 8 de junio de 2026, a las 13:45 hora central europea, los organizadores del certamen deportivo en Valencia anunciaron que los participantes pueden obtener gratuitamente el diploma oficial que acredita su tiempo y posición en la clasificación general y en la categoría de edad correspondiente.

El proceso es sencillo: basta con introducir el nombre o el número de dorsal en el portal de resultados, localizar la ficha personal y pulsar el enlace que permite descargar el documento en formato PDF. En la página se muestra, como ejemplo, el diploma de la corredora argentina Oria De Rueda, primera en cruzar la meta en la prueba local, para que los usuarios vean el aspecto final del certificado.

El diploma incluye el nombre completo del atleta, el tiempo oficial registrado, la posición obtenida en la clasificación global y el puesto dentro de su grupo etario, así como el sello de la organización y la firma digital del responsable del evento. Esta iniciativa busca reconocer el esfuerzo de los participantes y facilitarles un recuerdo tangible de su desempeño, sin costes adicionales y disponible inmediatamente después de la finalización de la competición.





Además, el comunicado incluye un extenso apartado dedicado al consentimiento para el tratamiento de datos personales por parte de Sport Life Ibérica S.A. U., entidad responsable de la gestión del portal y de la organización del evento.

Los usuarios deben otorgar su permiso expreso para que sus datos -nombre, apellidos, nombre de usuario, contraseña, correo electrónico, dirección postal, teléfono, género y fecha de nacimiento- sean tratados con fines de registro en la web y, por separado, para su análisis con objetivos de prospección de mercado y marketing electrónico. La información recabada podrá ser utilizada para el envío de publicidad de productos y servicios propios de Sport Life Ibérica y de terceros pertenecientes a sectores tan diversos como telecomunicaciones, financiero, seguros, ocio, belleza, moda, gran consumo, distribución, formación, cultura, deporte, automoción, energía, agua, ONGs, juguetes, viajes, salud, servicios públicos y privados, e incluso juegos de azar.

La empresa asegura que el tratamiento de los datos se realizará mientras el usuario no retire su consentimiento, y ofrece diferentes vías para ejercer este derecho, como el envío de una solicitud por correo postal a la sede central en Madrid, la utilización del formulario web disponible en el sitio, o el envío de un mensaje electrónico a la dirección de protección de datos. En caso de que el usuario prefiera dejar de recibir comunicaciones por mensajería instantánea, basta con responder con la palabra baja a cualquier mensaje recibido a través de ese canal.





Sport Life Ibérica ha adoptado las medidas de seguridad necesarias para garantizar la conservación y custodia de la información personal, y ha designado a un Delegado de Protección de Datos, a quien los usuarios pueden contactar en la sede social o mediante el correo electrónico dedicado. La empresa también informa que, una vez finalizado el tratamiento, los datos serán bloqueados y archivados durante un máximo de cinco años para responder a posibles responsabilidades legales.

Asimismo, se recuerda a los usuarios que pueden presentar reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos o ante los organismos equivalentes de sus comunidades autónomas si consideran que sus derechos no están siendo respetados. Finalmente, se solicita a los participantes confirmar que son mayores de dieciséis años y que la información suministrada durante el proceso de registro es veraz, reiterando su consentimiento tanto para el registro como para el uso de sus datos con fines de marketing





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