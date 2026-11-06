Descanso y entrenamiento de fuerza: por qué dormir bien influye en el músculo

Raúl Notario explica cómo el sueño influye en la recuperación muscular y en la autonomía con los años, según estudios sobre privación de sueño.

El descanso y el entrenamiento de fuerza forman parte de un mismo proceso. Raúl Notario sostiene que dormir bien influye en la recuperación, en la conservación de la fuerza y en la autonomía con los años, y advierte de que descuidar el sueño puede limitar buena parte de los beneficios del esfuerzo físico.

Según el texto, entrenar fuerza, cuidar la alimentación y mantenerse activo cada día son hábitos importantes, pero no bastan por sí solos. Notario explica qué se sabe sobre sueño, músculo y envejecimiento saludable, y plantea cinco hábitos para descansar mejor.

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Cómo el sueño participa en la recuperación muscular

El sueño participa en la recuperación muscular porque durante la noche continúan procesos vinculados a la recuperación física, la regulación hormonal y el funcionamiento del sistema nervioso.

El sueño se organiza en diferentes fases, entre ellas el sueño profundo y el sueño REM. Durante el sueño profundo se producen importantes procesos de recuperación y una parte significativa de la secreción diaria de hormona del crecimiento, que participa en funciones metabólicas y en el mantenimiento de los tejidos.

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El sueño REM, por su parte, tiene un papel relevante en la memoria, el aprendizaje y la regulación emocional. Notario aclara que la recuperación muscular no ocurre exclusivamente mientras dormimos.

La síntesis de proteínas musculares se desarrolla a lo largo de todo el día y está condicionada por el entrenamiento, la alimentación y el descanso. Lo que sí se sabe es que la falta de sueño puede alterar el entorno fisiológico necesario para recuperarse adecuadamente.

Qué mostró el estudio de Lamon sobre privación de sueño

Un estudio publicado por Lamon y colaboradores en 2021 analizó lo que ocurría tras una noche completa sin dormir en un grupo de 13 adultos jóvenes. La síntesis de proteínas musculares se redujo aproximadamente un 18 %.

Estos resultados muestran que incluso una alteración aguda e importante del sueño puede modificar procesos relacionados con el metabolismo muscular. Notario subraya que el estudio analizó una noche sin dormir, no simplemente acostarse una hora más tarde.

La muestra fue pequeña, por lo que los porcentajes no pueden extrapolarse directamente a cualquier persona o situación. Aun así, el dato ayuda a comprender que el sueño no es un factor secundario cuando se habla de recuperación.

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Sarcopenia, duración del sueño y riesgo de caídas

La duración del sueño se asocia con el riesgo de sarcopenia, y los valores más favorables se sitúan aproximadamente alrededor de las ocho horas, según un metaanálisis de Pourmotabbed y colaboradores publicado en 2020.

Según Notario, la sarcopenia es una enfermedad muscular asociada a una disminución de la fuerza y de la cantidad o calidad del músculo. Puede comprometer la movilidad, aumentar el riesgo de caídas y favorecer la pérdida de independencia.

Ese metaanálisis incluyó más de 17.500 participantes y encontró una asociación con forma de U. Tanto las duraciones de sueño más cortas como las excesivamente largas se asociaban con mayor riesgo.

Para el envejecimiento, Notario plantea una pregunta concreta: qué se quiere poder hacer a los 70, 80 o 90 años. Entre las respuestas figuran viajar, caminar con seguridad, jugar con los nietos, subir escaleras sin dificultad o mantener la independencia.

Esa capacidad depende de la reserva funcional, que combina fuerza, masa muscular, capacidad cardiovascular y equilibrio. El entrenamiento de fuerza es una de las herramientas más eficaces para construirla, y el sueño contribuye a ese proceso.