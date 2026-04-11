Desarticulada red de trata en Castellón: 80 migrantes explotados en condiciones de semiesclavitud

La Guardia Civil desmantela una organización criminal en Nules, Castellón, que explotaba laboralmente a 80 migrantes. La operación Balarama revela detalles sobre la captación, el alojamiento y las condiciones de trabajo inhumanas a las que eran sometidas las víctimas, principalmente de origen nepalí, pakistaní, senegalés y árabe. Siete personas fueron detenidas, dos de ellas en prisión.

Hacinadas en zulos, en algunos casos sin agua ni luz, tras ser engañadas con falsas promesas de trabajo, así vivían las víctimas de una red de trata de seres humanos desmantelada en Nules , Castellón . La Guardia Civil liberó a 80 migrantes que eran explotados laboralmente en condiciones de semiesclavitud, tras una macrorredada que puso en alerta a la población local.

La operación, denominada Balarama, reveló detalles escalofriantes sobre el modus operandi de la organización criminal, que operaba captando a las víctimas en países extranjeros, prometiendo empleos dignos y una vida mejor en España. Las víctimas, en su mayoría hombres jóvenes, provenían de Nepal, Pakistán, Senegal y países árabes, y eran atraídas a través de falsas ofertas de empleo difundidas en redes sociales y mediante contactos personales. Una vez en España, se enfrentaban a jornadas extenuantes de trabajo en el campo, sin descanso y con una remuneración prácticamente inexistente, pues los supuestos salarios se esfumaban en gastos inventados. Además, se les privaba de sus derechos básicos y vivían bajo un clima constante de amenaza y coacción, lo que les impedía buscar ayuda o escapar de la situación. \La organización criminal, jerarquizada y liderada por un matrimonio de origen pakistaní, se dedicaba a todo el proceso de explotación, desde la captación hasta el control de las víctimas y la recaudación de los beneficios. Los integrantes de la red se encargaban de diferentes funciones, incluyendo la captación, el transporte, el alojamiento y la explotación laboral. Las víctimas eran obligadas a vivir en condiciones de hacinamiento en viviendas insalubres, sin acceso a servicios básicos como agua o electricidad. Eran sometidas a jornadas laborales de hasta 13 horas diarias en el sector agrícola, sin contrato ni documentación, lo que las dejaba completamente desprotegidas. La red utilizaba empresas y estructuras para dar apariencia de legalidad a sus actividades y evadir responsabilidades con la Seguridad Social. La investigación reveló que la organización operaba principalmente en la provincia de Castellón, pero también en otras zonas de la Comunidad Valenciana, como Valencia. La Guardia Civil, tras una exhaustiva investigación, logró desarticular la red y detener a sus siete integrantes, dos de ellos han ingresado en prisión. \La liberación de las 80 víctimas fue el resultado de una ardua investigación que incluyó registros domiciliarios y la identificación de los principales responsables. La operación Balarama, que mantuvo en vilo a los vecinos de Nules, puso de manifiesto la crueldad de la trata de seres humanos y la vulnerabilidad de los migrantes que, en busca de una vida mejor, caen en las garras de estas organizaciones criminales. El caso subraya la necesidad de una mayor colaboración entre las fuerzas de seguridad, las organizaciones de apoyo a los migrantes y la sociedad en general, para combatir este tipo de delitos y proteger a las personas vulnerables. Se han descubierto múltiples viviendas utilizadas para alojar a las víctimas, demostrando la envergadura de la explotación. La investigación también desveló la sofisticación de la organización para operar impunemente, aprovechándose de la vulnerabilidad de las víctimas y la falta de regulación en el sector laboral. La justicia ahora deberá determinar las responsabilidades de cada uno de los implicados y asegurar que las víctimas reciban la asistencia y el apoyo necesarios para su recuperación





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