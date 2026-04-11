Desarticulada en Nules una red de trata de seres humanos; liberadas 80 víctimas

La Guardia Civil detiene a siete personas en Nules (Castellón) acusadas de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, liberando a 80 víctimas. La organización captaba a personas vulnerables con falsas ofertas de empleo y las explotaba en el sector agrícola, sometiéndolas a condiciones de semiesclavitud.

La Guardia Civil ha arrestado a siete individuos en la localidad de Nules , Castellón , imputados por formar parte de una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral . En una operación que ha resultado en la liberación de 80 víctimas, el instituto armado ha revelado detalles sobre el modus operandi de la red criminal.

A los detenidos se les acusa formalmente de delitos graves, incluyendo trata de seres humanos, violación de los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración ilegal. Se les atribuye la responsabilidad de todo el proceso, desde la captación inicial de las víctimas hasta su traslado y explotación, sumergiéndolas en condiciones de semiesclavitud. La organización, con una sofisticada estrategia, se enfocaba en personas vulnerables en diversos países, atrayéndolas con promesas falsas de empleo. Estas ofertas fraudulentas garantizaban supuestamente condiciones laborales atractivas, incluyendo salarios justos, alojamiento y manutención. Sin embargo, estas promesas eran una fachada para atraer a las víctimas a una trampa de explotación cruel.\Una vez que las víctimas llegaban a España, la organización establecía una deuda ficticia, una herramienta de control y coerción implacable. Esta deuda, aparentemente ineludible, era utilizada para mantener a las víctimas bajo su yugo, limitando su libertad y capacidad de escapar. Las condiciones de vida que se les imponían eran deplorables. Eran hacinadas en alojamientos precarios, a menudo sin acceso a servicios básicos como agua y electricidad. El trabajo al que se les obligaba, principalmente en el sector agrícola, era extenuante. Debían soportar jornadas laborales de hasta 12 o 13 horas diarias, con escaso o nulo descanso, y recibían una remuneración irrisoria, en muchos casos, simplemente simbólica. Carecían de contrato laboral y documentación, lo que les impedía acceder a cualquier protección legal y las hacía aún más vulnerables. El control sobre las víctimas se mantenía a través de amenazas constantes, coacciones y, en algunos casos, incluso agresiones físicas, creando un ambiente de miedo y terror que les impedía buscar ayuda.\La investigación, que se extendió durante varios meses, se llevó a cabo en estrecha colaboración con la Fiscalía Provincial de Castellón y contó con el apoyo fundamental de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Esta cooperación interinstitucional fue crucial para desmantelar esta red criminal que operaba principalmente en el sector agrícola de la región. La operación, denominada 'Balarama', incluyó la realización de cinco registros domiciliarios, que proporcionaron evidencias clave para la acusación. Las autoridades han identificado a un matrimonio de origen pakistaní como los principales responsables de la organización. De los siete detenidos, dos han sido enviados a prisión por orden judicial, en señal de la gravedad de los delitos cometidos. Las diligencias policiales y la investigación judicial continúan su curso, con el objetivo de esclarecer completamente los hechos, identificar a todas las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia. El caso pone de manifiesto la persistencia de la trata de seres humanos y la importancia de la colaboración entre las fuerzas de seguridad, la fiscalía y otras instituciones para combatirla





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